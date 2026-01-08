ボートレース芦屋で12〜17日に開催されるG1「全日本王座決定戦・開設73周年記念」のPR隊が9日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。

出場52人中、SG覇者が31人という豪華メンバーが集結。モーニングではなく、デー開催で争われる。ゴールデンレーサーは昨年のグランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）をはじめ8人。SG覇者の仲間入りを果たした地元福岡の西山貴浩（38）が12日の全日本王座ドリームの1号艇に入り、歴代最多タイの芦屋17Vを誇る地元の瓜生正義（49）は13日のアシ夢ドリームの1号艇となった。

公式YouTubeチャンネル「あしやんTV」に出演中のまりえーるは注目選手に「地元の西山選手、私と同じ佐賀県出身の峰竜太選手（40＝佐賀）、グランプリ覇者の桐生選手」を挙げ、「モーターは唯一S評価の9号機を引いた選手が優勝候補になりそう」と付け加えた。

全レースを「あしやんTV」で生配信。芦屋サンライズメンバーズの会員限定電話投票キャンペーンでは、抽選で総額250万円の現金や豪華賞品が当たる。売り上げ目標は80億円。