大統領がアメリカによって拘束され、混乱が続くベネズエラ。トランプ政権はベネズエラの再建を3つの段階で進める計画だと明らかにしました。一体どんな計画なのでしょうか？

アメリカ ルビオ国務長官

「ベネズエラの再建は3段階で計画を進めていく」

7日、ルビオ国務長官が説明したのはベネズエラの国家再建に向けた3段階の計画です。

第1段階は「国の安定」。ベネズエラがアメリカに引き渡す石油を市場で売却し、その収益を「ベネズエラ国民の利益になるよう分配する」としています。

第2段階の「復興」では、アメリカなどの企業が市場へ公正に参入できるようにすると表明。同時に反体制派の人々の刑務所からの釈放や、国外からの帰国が進み、市民社会の再建が始まるということです。

最終的な第3段階は「移行」。民主的な選挙による新たな体制への移行を想定しているものとみられます。

「第1段階」でベネズエラが引き渡す石油について、ホワイトハウスの報道官は…

ホワイトハウス レビット報道官

「アメリカはベネズエラの石油の世界市場への販売再開に向け、制裁を段階的に解除しています」

ホワイトハウスは石油の販売再開に向け、ベネズエラに科している制裁を段階的に解除していることを明らかにしました。

また、エネルギー長官は石油の販売を「アメリカが無期限に管理する」との認識を示しています。

こうした中、トランプ大統領が攻撃の可能性を記者団に問われ、「いい考えだ」と述べていたコロンビア。

ペトロ大統領を「コカイン製造を好み、アメリカに売りさばく病んだ男」と厳しく批判していたトランプ大統領ですが、ペトロ氏と電話で会談したとSNSに投稿。ペトロ氏が「麻薬問題や、その他の問題での意見の違いについて、説明するために電話をくれた」「ペトロ氏の電話と姿勢に感謝する」としています。

一方、ペトロ大統領もトランプ氏にコミュニケーションの再開を依頼したと明らかにしました。

トランプ大統領は近く、ホワイトハウスでペトロ氏と首脳会談を行う意向を示していますが、両国の関係は改善されるのでしょうか。