岐阜県高山市の家屋解体で出る木くずなどの運搬と処分を許可を受けず、有償で請け負ったとして、69歳の建設業の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、高山市朝日町に住む建設業の山岡敏彦容疑者69歳です。



警察によりますと、山岡容疑者は去年6月ごろ、高山市の家屋解体工事で出る木くずなどの産業廃棄物の処理について、岐阜県知事から産業廃棄物の収集運搬業と処分業の許可を受けていないにもかかわらず、元請け事業者から木くずなどの産業廃棄物の収集運搬と処分を200万円で受託した廃棄物処理法違反の疑いがもたれています。

「無許可で廃棄物を運搬している」と通報

取り調べに対し、山岡容疑者は容疑を認めているということです。



去年7月に飛騨県事務所職員から「以前から把握している人物が無許可で廃棄物を運搬している」と警察に通報がありました。



木くずなどは山岡容疑者が高山市朝日町に所有する土場に運ばれたとみられ、警察は木くずなど産業廃棄物の処分についても調べています。



また、元請け事業者からも任意で事情を聴いているということです。