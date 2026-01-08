女優岡崎紗絵（30）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。共演俳優に撮影中の衝撃的な様子を暴露された。

この日は8日開始の同局系ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」で共演の俳優小手伸也（52）とともに出演した。

ドラマ主演の俳優玉木宏（45）がVTRで出演。撮影中の岡崎について「とにかく独り言が多いんです。あと、ふと白目になる時がある。まばたきが上手にできていない時があるというか。ちょっとヤバイなと思いながら見ていました」と明かした。

MCのハライチ澤部佑（39）に「独り言というのは」と聞かれた岡崎は「自覚ないんです、全然。何しゃべっているんですかね」。すると小手が「自分の動作を自分で説明している感じですね。『これ、開けて』とか」と言うと、岡崎は「え！」と驚きながら笑う。

さらに「まばたき、苦手なんですよ」と白目の理由を明かした。「意味のない白目をしてしまって。はい、って…」と、うなずきながら白目をむいてみせた。そして「オンエアで、そこで止められると困るんですけど」と話した。