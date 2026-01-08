「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して」

昨年末から今年2月にかけて開催する初の日本5大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN」で日本を沸かせているTOMORROW X TOGETHER。

1月21日(水)・22日(木)には東京ドーム2Daysが控えるほか、ツアーと連動したイベント「The Magic World」も注目を集めており、日本の"MOA(ファンネーム)"を楽しませるトピックが続いている。

そんな躍動するグループを牽引しているのが、昨年12月に25歳を迎えたリーダーのSOOBIN(スビン)。最近は大人の色気が増したと評判だが、時折垣間見せる少年っぽさとのギャップが堪らないとの声も...。そんなスビンの"年下男子"ぶりが露わになっている番組が、恋愛リアリティ番組「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して」だ。

TOMORROW X TOGETHERのリーダー、スビンの気になる恋愛観も露わに...！「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して」 (C)KBS

韓国の地上波・KBSで昨年10月より放送されている「お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して」(1月8日(木)深夜よりKBS Worldにて日本初放送)は、30代のキャリア女性と、"年齢はただの数字"と言い切る年下男性たちによる恋の駆け引きを"観察"する新感覚のリアリティ番組。MCを務めるモデルのハン・ヘジン、女優のファンウ・スルヘ、2PMのウヨン、そして"マンネ(末っ子)"のスビンが、この年の差カップルの恋模様を、スタジオで視聴者と共に見守りながらトークを繰り広げていく。

"年下アイドル男子"として一緒に参加し、自らも恋愛番組マニアを公言するウヨンに対し、「恋愛は詳しくないが、10歳年上の姉がいるのでお姉さんたちの気持ちはよくわかります」と控えめに抱負を語っていたスビン。その言葉通り、放送が始まると自身の経験に照らし合わせ、番組に参加する年下男性たちに寄り添ったコメントで番組を盛り上げていく。

例えば第1話に登場する初対面デートで、「本当に美人ですね」「髪はいつもボブなんですか？よく似合ってる」...と、コーヒーを片手に言い寄る年下男性(1999年生まれのキム・ムジン)の積極的なアプローチを興奮気味に見守っていた時――。

ウヨンから「コーヒー飲みながらあんなふうに(美人ですねって)言える？」と尋ねられたスビンは、「お世辞は言えないんですけど、彼女みたいに本当に美人な女性だったら言えると思います。この状況は初対面だから、打ち解けるのにもいいじゃないですか」ときっぱり語り、女性MCを唸らせる場面も。

一方、ワインで乾杯する際、コルク栓抜きに失敗してしまった男性参加者(1999年生まれのパク・サンウォン)の様子を見ていた時には、「僕もワインのコルクを自分で抜いたことがないんですよ。僕らの世代だと、自分たちだけで自発的にワインを飲む機会も少ないし...」と優しくフォロー。

そして自身の恋愛観も随所で覗かせる。自分の恋愛スタイルをキーワードで語る場面で、「僕は"発色派(相手に合わせて鮮明にリアクションできるタイプ)"ですね」と語り、「相手が僕に合わせてくれるより、僕が相手に合わせるほうがいいタイプなんです」と自己分析してみせる場面も。恋人のために何でもしてあげたいという積極的な"年下男子"の顔が窺える。

さらに、「もし彼女が自分よりたくさん稼いでいたら？」という年下男子にとっての永遠のテーマについて意見を出し合うという場面では、スタジオでも同じテーマでトークが白熱。ここでもスビンは、「僕も(彼女の稼ぎの方が多かったら)きっと気後れしてしまうかも。(番組の男性参加者たちも)デート代を彼女に頼ろうという気持ちはないんじゃないかな」と、年下男子たちの心情を慮る発言で好印象を残す。こうしてエピソードが進むにつれ、スビンの恋愛傾向も明らかになっていく。

10歳前後の年の差を気にする"ヌナ(お姉さん)"や、意外なほど大胆にアプローチする年下男性たちの共感度たっぷりの本音エピソードも興味深いこの恋愛リアリティ番組。図らずも徐々に露わになっていくスビンの恋愛傾向にもキュンキュンしながら、恋の行方を一緒に見守りたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して

放送日時：2026年1月9日(金)0:30〜、1月15日(木)10:50〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ