【乃木坂46新成人】振袖・髪飾りのこだわりポイントは？5人それぞれの装いに注目
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、それぞれが華やかな振袖のポイントを紹介した。
【写真】乃木坂46、5人の新成人が艷やかな振袖姿披露
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。
囲み取材では、それぞれが振袖のポイントを紹介。ピンクの振袖にレースの重ね衿を合わせた、やわらかくガーリーな装いを見せた愛宕は、「私はサイリウムカラーがピンク色というのと、よく顔がピンクとか赤色だねと言われることが多いので、自分のイメージカラーでピンクにさせていただきました」と説明。淡い色合いのコーディネートに、大ぶりの髪飾りもアクセントとなり、「かわいいものが好きなので、真珠を付けていただいたりとか、かわいいリボンを付けていただきました」と明かした。
「寒色系の振袖で迷っていた」という五百城は、「ずっと着てみたかった」という紺色を基調にした振袖をチョイス。白や淡色の花柄が映える、上品で王道感のある一着で、編み込んだ髪には振袖にぴったりなパープルの花も添えられていた。「先輩方の着物も見て『こういうのがいいな』と考えて。こんな素敵なお着物を選ばせていただきました」と笑顔を見せた。
「成人式は赤の着物が着たいと思っていた」という菅原は、金や白の柄が華やかにあしらわれた、ひときわ目を引く赤い振袖姿で登場。松や花のモチーフがあしらわれた晴れ着に、タイトなヘアスタイルと小ぶりの髪飾りを合わせた大人っぽいスタイリングを披露し、「お願いして、柄も和な感じで仕上げていただきました」と、嬉しそうに振袖を見せながら説明した。
白地に黒の花柄が大胆にあしらわれた、コントラストの効いたモダンな振袖を選んだ奥田は、「20歳になったので、大人っぽく黒を着たかった」と説明。帯も黒で統一し、全体的に引き締まった印象のコーディネートで、「極道にならない黒をお願いした」と明かす場面もあった。
奥田と同様にモノトーンを基調とした振袖を選んだ瀬戸口は、黒をベースに白の柄が映える、シックで落ち着いた一着に身を包んで登場。「奥田さんと一緒で大人っぽくなるかなと。よく『20歳に見えないね』と言われるので、20歳に見せたいなと思って、大人っぽいものを選びました」とにっこり。「鹿児島出身なので、私の家族もみんな黒が好きなんです」と話し、「家族にも聞いて、『黒がいいんじゃない』となったので、黒を選びました」と語っていた。（modelpress編集部）
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46、5人の新成人が艷やかな振袖姿披露
◆乃木坂46、2026年新成人は5人
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
◆乃木坂46新成人、振袖のポイントは？
囲み取材では、それぞれが振袖のポイントを紹介。ピンクの振袖にレースの重ね衿を合わせた、やわらかくガーリーな装いを見せた愛宕は、「私はサイリウムカラーがピンク色というのと、よく顔がピンクとか赤色だねと言われることが多いので、自分のイメージカラーでピンクにさせていただきました」と説明。淡い色合いのコーディネートに、大ぶりの髪飾りもアクセントとなり、「かわいいものが好きなので、真珠を付けていただいたりとか、かわいいリボンを付けていただきました」と明かした。
「寒色系の振袖で迷っていた」という五百城は、「ずっと着てみたかった」という紺色を基調にした振袖をチョイス。白や淡色の花柄が映える、上品で王道感のある一着で、編み込んだ髪には振袖にぴったりなパープルの花も添えられていた。「先輩方の着物も見て『こういうのがいいな』と考えて。こんな素敵なお着物を選ばせていただきました」と笑顔を見せた。
「成人式は赤の着物が着たいと思っていた」という菅原は、金や白の柄が華やかにあしらわれた、ひときわ目を引く赤い振袖姿で登場。松や花のモチーフがあしらわれた晴れ着に、タイトなヘアスタイルと小ぶりの髪飾りを合わせた大人っぽいスタイリングを披露し、「お願いして、柄も和な感じで仕上げていただきました」と、嬉しそうに振袖を見せながら説明した。
白地に黒の花柄が大胆にあしらわれた、コントラストの効いたモダンな振袖を選んだ奥田は、「20歳になったので、大人っぽく黒を着たかった」と説明。帯も黒で統一し、全体的に引き締まった印象のコーディネートで、「極道にならない黒をお願いした」と明かす場面もあった。
奥田と同様にモノトーンを基調とした振袖を選んだ瀬戸口は、黒をベースに白の柄が映える、シックで落ち着いた一着に身を包んで登場。「奥田さんと一緒で大人っぽくなるかなと。よく『20歳に見えないね』と言われるので、20歳に見せたいなと思って、大人っぽいものを選びました」とにっこり。「鹿児島出身なので、私の家族もみんな黒が好きなんです」と話し、「家族にも聞いて、『黒がいいんじゃない』となったので、黒を選びました」と語っていた。（modelpress編集部）
◆乃木坂46リリース情報
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
【Not Sponsored 記事】