【ロッテリア】「濃厚Chocolateフェア」を開催／チョコを使用したスイーツ4品が登場
ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、1月14日（水）から期間限定で「濃厚Chocolateフェア」を開催する。
濃厚なチョコレートを使用したスイーツ4品を展開。販売は一部店舗を除く108店舗で、2月上旬までを予定しており、なくなり次第終了となる。
◆濃厚黒ショコラパイ
価格：260円
チョコクリームを使用した、濃厚な甘みと滑らかな舌触りが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。ワンハンドで楽しめるスイーツとして、店内・テイクアウトのいずれでも提供する。
濃厚黒ショコラパイ
◆濃厚白ショコラパイ
価格：260円
ホワイトチョコクリームとミルククリームを使用し、ホワイトチョコのまろやかな甘みとミルクの深いコクを楽しめる。
濃厚白ショコラパイ
◆ショコラベリーパフェシェーキ
価格：390円
濃厚で奥深い甘みのショコラフレーバーのシェーキに、ショコラホイップと甘酸っぱいラズベリーソースをトッピングしたシェーキ。
※機器調整により販売していない場合あり。デリバリー販売なし。
ショコラベリーパフェシェーキ
◆シェーキ ショコラ
価格：320円
フェア限定のショコラフレーバーのシェーキ。※機器調整により販売していない場合あり。デリバリー販売なし。
シェーキ ショコラ