【ロッテリア】「濃厚Chocolateフェア」を開催／チョコを使用したスイーツ4品が登場

ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、1月14日（水）から期間限定で「濃厚Chocolateフェア」を開催する。

濃厚なチョコレートを使用したスイーツ4品を展開。販売は一部店舗を除く108店舗で、2月上旬までを予定しており、なくなり次第終了となる。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆濃厚黒ショコラパイ

価格：260円

チョコクリームを使用した、濃厚な甘みと滑らかな舌触りが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。ワンハンドで楽しめるスイーツとして、店内・テイクアウトのいずれでも提供する。

濃厚黒ショコラパイ

◆濃厚白ショコラパイ

価格：260円

ホワイトチョコクリームとミルククリームを使用し、ホワイトチョコのまろやかな甘みとミルクの深いコクを楽しめる。

濃厚白ショコラパイ

◆ショコラベリーパフェシェーキ

価格：390円

濃厚で奥深い甘みのショコラフレーバーのシェーキに、ショコラホイップと甘酸っぱいラズベリーソースをトッピングしたシェーキ。

※機器調整により販売していない場合あり。デリバリー販売なし。

ショコラベリーパフェシェーキ

◆シェーキ ショコラ

価格：320円

フェア限定のショコラフレーバーのシェーキ。※機器調整により販売していない場合あり。デリバリー販売なし。

シェーキ ショコラ