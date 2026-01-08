SHINee・ミンホ、3年9か月ぶりに日本ソロ曲リリース決定！横浜ファンミーティングで初披露へ

SHINeeのミンホが、3年9か月ぶりに日本ソロ曲をリリースする。

ミンホは、2月25日に3年9か月ぶりとなる日本ソロ曲『Sunkissed』『Flawless』をデジタルリリースする。

『Sunkissed』は、眩しい日差しに向かって走り出すような自由な躍動感と、大切な人と過ごす時間の中で、いつの間にか日常が温かく染まっていく瞬間を描いた楽曲だ。肌寒い季節だからこそ、人とのつながりや安らぎがより深く心に伝わり、誰かと共にいることで生まれる心の中の「陽だまり」のような温かさを感じることができる作品に仕上がっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ミンホ

『Flawless』は、“完璧じゃなくても、美しい”というメッセージを、静かに、そして力強く響かせる一曲となっている。

この2曲は、1月10日・11日に神奈川・横浜BUNTAIで開催予定の「2026 BEST CHOI's MINHO「Our Movie」in JAPAN」にて初パフォーマンスが予定されており、リリース前に新曲を初めて聴くことができる貴重な機会となっている。

なお、「2026 BEST CHOI's MINHO「Our Movie」in JAPAN」は一般受付（先着）を実施中で、予定枚数に達し次第、受付を終了する予定だ。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。