「脈ありと勘違いしてない？」と呆れられるアプローチ９パターン
恋愛において、多少の強引さは女性をときめかせるスパイスになりますが、相手の気持ちを無視したアプローチをゴリ押しすると、「勘違い男」の烙印を押されてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「『脈ありと勘違いしてない？』と呆れられるアプローチ９パターン」をご紹介します。
【１】まだ付き合ってもいないのに、「新婚旅行どこ行きたい？」
「そこまで一人で先走られると、もう笑うしかない」（20代女性）というように、何も始まっていない段階で「付き合った先の未来の話」を語ると、女性に呆れられてしまうようです。現実と妄想を混同せず、まずは「デートに誘う」という目先の目標を見据えましょう。
【２】誕生日に突然プレゼントを渡してきて「指輪、似合うと思って」
「彼氏でもない男から贈られた指輪なんて、怖くて付けられるわけない」（20代女性）というように、突然「指輪」などのアクセサリーを贈りつけるのは間違いのようです。付き合う前にプレゼントするなら、花束や雑貨など「心理的に重くないもの」を選びましょう。
【３】好意を持たれていると確信していて「俺のこと好きっていっちゃいなよ」
「自分から告白する根性もない男が何カッコつけてんの？」（10代女性）というように、少女マンガに出てきそうな強気なセリフも、現実には「根性ナシ」と思われるようです。少なくとも自分から「誠意ある告白」をしてからでなければ、口にしてはいけないでしょう。
【４】モテる男を自己アピールしつつ、「反応悪いとほかの子に行っちゃうよ？」
「チャラすぎて失笑。是非そうしてください」（20代女性）というように、ほかの女性の影をほのめかして気を引こうとしても、軽蔑される可能性が高いようです。ただのチャラ男と認識されないためには、「一途な好意」をアピールし続けるべきでしょう。
【５】約束もしていないのに帰り道で待っていて、「もう遅いから家まで送るよ」
「むしろアンタが一番危ないんだけど？」（20代女性）というように、女性の行動パターンを把握して勝手につきまとう行為は、ストーカー扱いされても文句は言えないようです。会いたいときは事前連絡して許可を取るのが最低限のマナーでしょう。
【６】自分の友達や後輩に勝手に紹介して、「俺の彼女候補だからよろしく」
「外堀から埋めていくところが卑怯者。マジで迷惑」（20代女性）というように、周囲の人を巻き込んで「既成事実」を作っていくようなアプローチは、女性を苛立たせるようです。恋愛はあくまでも１対１の関係。正面からぶつかる潔さを大切にしたいものです。
【７】何度断られてもしつこくデートに誘い、メールで「早く会いたいね」
「別に会いたくないんだけど、勝手に思い込むのやめてくれる？」（20代女性）というように、「彼女も自分のことが好きなはず」という願望が言動に表れると、一気に警戒されてしまうようです。一方的に好意をアピールするときほど、謙虚さを忘れてはいけないでしょう。
【８】相手の好みを勝手にリサーチして、「俺、身長185cmあるよ！」
「必死に自己アピールされると、頭悪そうに見える」（10代女性）というように、相手の好みのタイプに自分が当てはまっているからといって、押し付けがましく自己申告するのは嫌われるようです。自然体で接しながら、相手が気づくのを待ちましょう。
【９】前後の脈絡もなくメールで突然、「お前ってかわいいよな」
「唐突で上から目線だと、コイツ何いってんの？としか思わない」（10代女性）というように、女性を褒める定番ワードである「かわいい」も、タイミングを外せば滑稽でしかないようです。ベタなキメ台詞は、親密なムードのなかで使わなければ逆効果と心得ましょう。
「強引さ」と「勘違い」は紙一重。一方的に感情を押し付けるのはいい結果を生まないでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から9日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
