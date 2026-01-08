広島の新人合同自主トレが８日、広島・廿日市市の大野練習場で始まった。育成２選手を含む新人９選手が参加。１１月１５日に右肘のトミー・ジョン手術を受けたドラフト７位の高木快人（はやと）投手＝中京大＝は、別メニューで調整。「今日からジョグがＯＫになりました。いろんな人から『焦らないでいいよ』と。焦りたい気持ちはあるんですけど、今は焦らずやろうと思っています」と、２年目のデビューに向けて地道にリハビリを進めていく。

７日に大野寮に入寮した。一夜を過ごした高木は「お風呂に苦戦しました」と、初々しい悩みを明かした。人生初の寮生活。「自分のお風呂じゃないのが初めて。シャンプーを自分で持って行くのも初めて。洗ったやつをどうしたらいいのか分からなくて…」。思わぬ“入浴問題”は、天理高時代に寮生活を経験した５位・赤木（佛教大）に助けを求め、何とか切り抜けたという。寮の食事の充実ぶりは有名で、初日の夜はローストビーフ丼をペロリ。「食事は自分で暮らしていたときより格段に上がっています」と、存分に堪能した。

中京大では１年から愛知大学野球リーグに登板。３年春の名城大戦では完全試合を達成した。球団が「肘の不調がなければ、上位指名は確実」と評価してきた最速１５３キロ右腕。慣れない寮生活とけがを克服して、将来のエースを目指す。