◆プレミアリーグ第２１節 マンチェスターＣ１―１ブライトン（７日、エティハド・スタジアム）

ブライトンのＭＦ三笘薫が、アウェーのマンチェスターＣ戦で２戦連続で先発し、０―１の後半１５分、左足首負傷から復帰後初となる同点ゴールを挙げた。左から中へ切り込む得意の形から、右足で鮮やかミドルを決めた。この日は同３８分まで出場。昨年９月以来の今季２点目で、両親が見守る前で復活をアピールした。三笘の活躍を、英国在住・森昌利通信員が「見た」。

＊ ＊ ＊

「これでまたチームの一員になれた。そこは感じます」

三笘薫が本当の意味で帰って来た。昨年９月１３日ボーンマス戦以来となる１１６日振りのゴールを決めた。９月２７日のチェルシー戦で左足首を故障し、３か月の戦線離脱後、先発に戻って２試合目でゴールを決めると、クールな三笘も“チームの一員になれた”と語って安堵（ど）した。

アーセナルとの優勝争いを続けるためには、勝ち点３がどうしても必要だったマンチェスターＣが、全力で勝ちに来ていた。三笘を含め、ブライトン攻撃陣がその激しく厳しいプレスに苦しめられた。ところが後半１５分、三笘がそんな強敵の一瞬の隙を突いた。

狙いすましたゴールだった。三笘がボールを蹴る瞬間、前を塞いだ相手の１８８センチ、８５キロの巨漢ボランチ・ゴンザレスが右足を伸ばして、股の間が開いた。

「足が開いたのが見えたので、ボールを通すことができました」

三笘が精密機械のように相手陣内ＰＡの手前から右足を鋭く振って放ったシュートは、ゴンザレスの股を抜けて、相手ゴールの右サイドに流れ込んだ。

試合データを見ると、マンチェスターＣがホームで２２本のシュートを放ったのに対し、ブライトンはわずかに６本。しかし２８歳日本代表ＭＦが再びプレミアリーグの舞台で、その数少ないチャンスをものにするクオリティーを示し、アウェーで貴重な勝ち点１を奪取した。

「チームを鼓舞したいというところもありましたし、親も来ていたので」

報道陣から「ゴールを決めて一番の感情は？」と聞かれて、三笘がこの試合に両親が訪れ、観戦していたことを明かした。

Ｗ杯を目前にしたシーズンで故障し、チームに貢献できない苦しさから脱した復活ゴールの陰には、はるばる英国に赴き、そんな苦境の中にいた息子を応援する両親の存在もあった。（森 昌利）