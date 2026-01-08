にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）をオススメした。

同作は元阪神タイガースの外野手で、２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さん（享年２８）の壮絶な人生を描いた作品で、主演の松谷鷹也は「第５０回報知映画賞」の新人賞を受賞。観客動員は１００万人を突破した。

西村社長はすでに５回見て「何度観ても毎回気づきがある」「観れば観るほど視点が変わってくる」と力説し、世代ごとに“刺さる”ポイントがあることも魅力だという。劇中で印象に残った言葉に「一日一生」「小さなことでもいいから目標を持つ」の２つを挙げた。「小さな目標を積み重ねることで前進できる。その象徴が横田慎太郎さんの生き様だったんじゃないか」と語った。

お金持ちイメージの西村社長だが「でも結局大事なものって、家族の絆とか、幸せとか、仲間なんですよね。そこが“幸せの本質”だと、心から思っている」と本音がぽろり。「今、人生がくすぶっている人」「これからどう生きていこうか悩んでいる人」こそ、幸せの本質を実感できる今作を鑑賞すべきと熱弁した。