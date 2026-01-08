「吉方位からお取り寄せするのもいいですよ」人気占い師・水晶玉子が教える「運気が上がる2026年の過ごし方」

毎年楽しみに待っているファンも多い『水晶玉子 開運・和暦ダイアリー2026』（世界文化社）を出版した人気占い師の水晶玉子さん。自由に書き込めるダイアリーのほか、占いで重要な時期や方位等、運気アップの情報が多数掲載されている。

2025年の振り返り、今年2026年の予想、運気アップ法について聞いたインタビュー前編に続き、後編では「吉方位」「水星の逆行」「夢占い」の活用の仕方について語ってもらった。

水晶玉子（すいしょうたまこ）

東洋・西洋の枠を超えて、幅広く占術を研究。特に日本古来の暦を駆使した開運メソッドの提案や、季節の移り変わりごとに伝統行事や暮らしの中の慣わしなどを解説するSNSの歳時記コラムが人気を博す。テレビや雑誌、Webサイトで多種多様な占いを展開し、その的中率で圧倒的な人気を誇る。著書に『水晶玉子のオリエンタル占星術開運暦』（集英社）、「怖いほど運が向いてくる！四柱推命 決定版』（青春出版社）など。

「吉方位」を利用した開運法

占いが好きな人が、旅行のプランを考える際に参考にすることも多い「吉方位」。そもそも旅に出ることの何が開運につながるのだろう？ また、忙しくて現地に短時間しか滞在できない場合、効果はどうなるのだろう？

「旅に出ることは日常を断ち切ってリセットし、普段とは違う時間軸を生きることを意味します。移動することで『気』を変え、その方向の気を取り入れて帰ってくる。どうせ動くのであれば自分にとって良い方向に行って、良い気を持って帰れたらいいですよね、というのが吉方位の考え方です。

現地で一泊して温泉につかり、その土地の郷土料理でも食べられたら最高ですが、そこまでゆっくりできなくてもOK。日帰り旅行はもちろん、ちょっとお茶を飲んで帰ってくるだけでも気は変わります。

私自身、吉方位に行くと最高の日なのに仕事で身動きが取れず、仕方なくその方向にあるスーパーで買い物だけして帰宅したこともあります（笑）。裏ワザとして、吉方位からお取り寄せをするのもいいですよ」

「水星逆行」の時期に気をつけるべきこと

占いの記事を読んでいてよく目にする「水星逆行」という言葉。そもそも水星の逆行とはどういうことなのか？ そして水星が逆行すると、私たちの生活にはどんな影響が出るのか？

「逆行とは、惑星を地球から見たときに、通常の軌道とは逆の方向に進んで見えることを言います。惑星のなかでも水星は、人間関係やコミュニケーション、言葉や情報、通信や交通などを司る星。その水星が逆行することで、これらの分野に影響が出ると言われているのです。

実際に経験したことがある人も多いと思いますが、話が食い違ったり、決まっていた予定が流れたり、電車が遅れたり……。契約が反故になることもあるなど、日常生活への影響が大きいので『開運・和暦ダイアリー2026』にも情報として掲載しました。あらかじめ知っておけば、備えることができますから。

ただ悪いことばかりではなく、やり残していたことやうっかり忘れていたことを思い出したり、意外な人から連絡が来たりするのもこの時期。そういう意味では、己を振り返るいいタイミングであるとも言えます。不要なものを判別して捨てる、断捨離的な作業がはかどる時期でもあります」

悪い夢を見たときの対処法は？

今回発売されたダイアリーに新たに加えられた「夢占い」。それには水晶さんが考える、あるこだわりがあった。

「2026年1月には、多様性と夢と理想の星である海王星が十数年ぶりに魚座から牡羊座に入ります。夢もちょっと変質するのだろうし、夢に注目してもいいのかもと思い、ダイアリーに『夢占い』を加えてみました。

夢については、それこそダイアリーにメモして、あとで振り返ってみると面白いと思います。悪い夢を見たときも、『なぜあの時、あんな夢を見たんだろう？』と向き合ってみる。たとえば私だったら、『崖から落ちる夢を見る＝原稿の締切が迫っているとき』みたいなこともありました（笑）。

夢は現実とそのときに抱えていることが、複合的に絡み合って見るものです。怖い夢を見た、嫌だな、縁起が悪いなと受け止めるのではなく、『自分の中に怯える気持ちがあるのかな？ その理由は何だろう？』と考えてみると、何か発見があるかもしれません」

悪いことの後にはいいことがあると信じて前向きに

人間、ネガティブなことが続くと、「なぜ私ばかり……」「この先もいいことなどないのでは？」と思ってしまいがち。落ち込みから抜けられないとき、私たちはどうすれば運気を良い方向に変えられるのだろう？

「つらいことや悪いことが続くと気持ちが凹みますし、状況が自分に合わなくなっているという思いから、『そろそろ生き方を変えないといけないのかも』と、天からの知らせのように受け止める人もいると思います。

現状が自分の運気にフィットしていないように感じられる時期は、いろいろなものが壊れたり離れたりすることで、一種の脱皮と言いますか、新しい自分になる準備をしている最中なのだと考えるといいと思います。『ここを乗り越えたらいいことが起こる！』と前を向くことが、良い運気を呼び寄せるきっかけになるはずです。

かく言う私も、2025年は骨折をしたり一緒に暮らしていたうさぎを亡くしたりと、数々のトラブルに見舞われた1年でした。占いでは変化の年だからとわかっていても、落ち込むことも多かったのですが、トラブルや喪失は必ず気づきや次の出会いを運ぶし、前に進むためのメッセージなのだと受け止めて、自分を変えていこうと思っています。

2024年にはトランプ大統領の台頭で世界の流れが大きく変わり、2025年はその流れのまま高市総理が誕生しました。世界も、私たちの生活も、これからますます変わっていくでしょう。でも私たちは、あんなに大変だったコロナ禍を乗り越えて、今日もなんとか生きています。『明るく楽しく、自分の個性を出して生きる』をテーマに、2026年を元気に過ごしましょう」

【前編】水晶玉子が占う「2026年の運気の流れ」…60年に1度の「丙午」の年回りだからこそ「特に注意すべきこと」