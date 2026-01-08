同等の金額で買える新車と比べてみて

4代目ランドローバー・レンジローバー、L405型を、今なら1万ポンド（約204万円）から英国では探せる。安心感を踏まえると、その倍に予算は増やしたいところだが、同等の金額で買える新車のSUVと比べてみて欲しい。

【画像】風化しない魅力 4代目ランドローバー・レンジローバー 最新の5代目と初代も 全106枚

美しく威風堂々としたボディ。上品で贅沢なインテリア。登場から14年が過ぎても、レンジローバーとしての魅力は風化していない。メルセデス・ベンツやBMWほど派手すぎず、温かみがある。新車時には、AUTOCARのスタッフもすっかり魅了されている。



ランドローバー・レンジローバー（4代目／L405型／2012〜2021年／英国仕様）



ドライビングポジションは完璧で、路上での快適性はリムジン級。遠くの目的地を、極めて安楽に目指せる。ただし、初期型のインフォテインメント・システムは扱いにくい。フェイスリフトを受けた、2018年以降の車両を探したいところ。

エアコンは、VIPをもてなせる3ゾーンが標準。オプションで4ゾーンを指定でき、リアシートも、独立した2脚を組むことができた。マッサージ機能付きで。

何事にもリスクはつきもの リターンは大きい

渡河水深は900mmへ対応し、最大3.5tのトレーラーを引っ張れる。過酷な悪路にいることを忘れるほど、走破性も高い。巨大なサンルーフ付きを探せば、自然との距離をさらに縮めることができる。小回りが利き、駐車も想像以上に簡単だ。

エンジンは、どれも有能。英国で1番ベーシックなのは、3.0L V6ディーゼルターボ。充分にパワフルで、12.0km/L程度の燃費を得られる。4.4L V8ディーゼルなら、71.2kg-mという極太トルクを召喚できる。



ランドローバー・レンジローバー（4代目／L405型／2012〜2021年／英国仕様）



贅沢さを突き詰めるなら、V8ガソリンも悪くない。最高出力は、510psから565psまで設定されていた。2018年には、2.0Lガソリンによるプラグイン・ハイブリッドも市場によっては追加されている。若干、力不足かもしれないが。

維持費は安くないものの、想像を絶するほどではないはず。慎重に望ましい1台を探し出せば、最高のオールラウンダーと暮らすことができる。何事にもリスクはつきもの。だがこの場合、リターンも大きい。

新車時代のAUTOCARの評価は？

車重は普通車の2倍でも、運べる荷物も2倍。ここ10年に運転したクルマで、間違いなく最高の1台。運転するほど、類まれな価値が見えてくる。（2012年12月12日）



ランドローバー・レンジローバー（4代目／L405型／2012〜2021年／英国仕様）



オーナーの意見を聞いてみる

アリー・スミス氏

「5年前に、走行距離11万kmのオートバイオグラフィーを購入しました。レンジローバーの専門店で、整備を受けています。年間の維持費は、600ポンド（約12万円）くらいでしょうか。自分の経験では、これ以上素晴らしいクルマは今のところありません」



ランドローバー・レンジローバー（4代目／L405型／2012〜2021年／英国仕様）



「オーディオは、メリディアン社製の1700W。最高の音質だと思います。製造品質も素晴らしいですよ。走行中に、余計なきしみ1つしません。ぜひ1台、考えてみては？」

購入時に気をつけたいポイント パワートレイン

V6とV8ディーゼルでは、クランクシャフトが弱点。だが、3万kmで壊れる例もあれば、20万km平気な場合もある。定期的なメンテナンスと、暖機運転が延命のカギとのこと。

共通して載るZF社製の8速ATは、8万km毎にメンテナンスを受けたい。

電気系統

複雑で不具合を抱えがち。テールゲートのスイッチからランプ類まで、信頼性はほどほど。高額な修理へ至る場合もあるものの、2016年式以降なら安心感は増す。

ボディとホイール



ランドローバー・レンジローバー（4代目／L405型／2012〜2021年／英国仕様）



レンジローバーのロゴは変色しがち。純正の新品へ交換を頼むと、250ポンド（約5万円）ほど必要になる。オフロードを攻めるオーナーは少ないはずだが、擦り傷や凹みがないか、隅々まで観察したい。ボディは大きい。

サスペンション

車重が重く、サスペンションはヘタりがち。コントロールアームの劣化は一般的。

知っておくべきこと

トリムグレードは、ヴォーグからSVオートバイオグラフィーまで多様。ウェストミンスターとフィフティという、特別仕様も存在した。2016年にインフォテインメントが更新され、信頼性も改善。2021年には、3.0Lマイルド・ハイブリッドが追加されている。

英国ではいくら払うべき？ 1万ポンド（約204万円）〜2万9999ポンド（約611万円）

走行距離が30万kmを超える怪しい例も含まれるが、英国では整備され状態の良いL405型も多い。フェイスリフト前が中心。慎重に探せば「当たり」に出会えるかも。

3万ポンド（約612万円）〜3万9999ポンド（約815万円）

フェイスリフト前が中心だが、走行距離の短いL405型を英国では探せる、オススメの価格帯。保証が付く例も多い。魅力的なフェイスリフト後も含まれる。

4万ポンド（約816万円）以上



ランドローバー・レンジローバー 3.0 TDV6 ヴォーグ（2018年式／英国仕様）

フェイスリフト後の上物なL405型をお探しなら、英国ではこの価格帯から。エンジンの種類は価格へ余り影響しないものの、トリムグレードやオプションで差が付く。

英国で掘り出し物を発見

ランドローバー・レンジローバー 3.0 TDV6 ヴォーグ（英国仕様） 登録：2018年 走行距離：4万6600km 価格：3万4990ポンド（約714万円）

素晴らしいコンディションのL405型といえる。バーガンディのボディに、クリームのインテリアでコーディネートされ、20インチ・アルミホイールも美しい。保証付きだ。