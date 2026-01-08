【あすの天気】日本海側の雪弱まる 朝は厳しい冷え込み…日中も真冬の寒さ
【あす9日（金）全国天気】
・ポイント
冬型は弱まる 嵐の前の静けさ
朝は厳しい冷え込み 日中も真冬の寒さ
あす9日（金）は、冬型の気圧配置が西から解消するでしょう。日本海側の雪も弱まり、日中はやむ所も多くなりそうです。また8日に強く吹いた北風も、弱まる所が多いでしょう。
あさって10日（土）からの3連休は大荒れのおそれもあるため、さながら嵐の前の静けさという感じになりそうです。ただ上空の寒気はまだ強いため、真冬の寒さは続きます。朝は冷え込みが強く、東京都心は0℃で、関東以西の主要都市でも0℃前後まで下がる予想です。
北海道の内陸は強烈に冷え込み、陸別は-25℃前後まで下がる予想です。最高気温は、8日より少し上がる所もありますが、全国的に1月らしい寒さが続くでしょう。
あす9日（金）の予想最低気温
（）内は前日比と季節感
札幌 -6℃（ -2 平年並み）
青森 -4℃（ -3 真冬）
仙台 -2℃（ -3 真冬）
新潟 0℃（ -2 真冬）
東京都心 0℃（±0 真冬）
名古屋 -1℃（ -3 真冬）
大阪 2℃（ -5 真冬）
広島 1℃（ -4 真冬）
高知 0℃（ -4 真冬）
福岡 0℃（ -5 真冬）
あす9日（金）の予想最高気温
（）内は前日比と季節感
札幌 -2℃（ -2 真冬）
青森 1℃（±0 真冬）
仙台 5℃（±0 真冬）
新潟 5℃（ -1 真冬）
東京都心 10℃（ -1 平年並み）
名古屋 9℃（ -1 真冬）
大阪 9℃（±0 真冬）
広島 10℃（＋1 真冬）
高知 11℃（ -1 真冬）
福岡 10℃（＋2 真冬）
【3連休は大荒れ、交通障害などに警戒】
3連休は強い寒気や発達する低気圧の影響で、大荒れとなるでしょう。まず、あさって10日（土）は、広い範囲で、強風（暴風）に警戒が必要です。
11日（日）から12日（月）成人の日は、日本海側を中心に、広く大雪や吹雪（猛吹雪）となるおそれがあります。交通障害に警戒するとともに、JRや飛行機など、交通機関への影響にも、十分な注意が必要です。3連休明けも、日本海側では、雪や雨の降る日が多く、太平洋側では、冬晴れの日が多いでしょう。