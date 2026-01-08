【あす9日（金）全国天気】

・ポイント

冬型は弱まる 嵐の前の静けさ

朝は厳しい冷え込み 日中も真冬の寒さ

あす9日（金）は、冬型の気圧配置が西から解消するでしょう。日本海側の雪も弱まり、日中はやむ所も多くなりそうです。また8日に強く吹いた北風も、弱まる所が多いでしょう。

あさって10日（土）からの3連休は大荒れのおそれもあるため、さながら嵐の前の静けさという感じになりそうです。ただ上空の寒気はまだ強いため、真冬の寒さは続きます。朝は冷え込みが強く、東京都心は0℃で、関東以西の主要都市でも0℃前後まで下がる予想です。

北海道の内陸は強烈に冷え込み、陸別は-25℃前後まで下がる予想です。最高気温は、8日より少し上がる所もありますが、全国的に1月らしい寒さが続くでしょう。

あす9日（金）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 -6℃（ -2 平年並み）

青森 -4℃（ -3 真冬）

仙台 -2℃（ -3 真冬）

新潟 0℃（ -2 真冬）

東京都心 0℃（±0 真冬）

名古屋 -1℃（ -3 真冬）

大阪 2℃（ -5 真冬）

広島 1℃（ -4 真冬）

高知 0℃（ -4 真冬）

福岡 0℃（ -5 真冬）

あす9日（金）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 -2℃（ -2 真冬）

青森 1℃（±0 真冬）

仙台 5℃（±0 真冬）

新潟 5℃（ -1 真冬）

東京都心 10℃（ -1 平年並み）

名古屋 9℃（ -1 真冬）

大阪 9℃（±0 真冬）

広島 10℃（＋1 真冬）

高知 11℃（ -1 真冬）

福岡 10℃（＋2 真冬）

【3連休は大荒れ、交通障害などに警戒】

3連休は強い寒気や発達する低気圧の影響で、大荒れとなるでしょう。まず、あさって10日（土）は、広い範囲で、強風（暴風）に警戒が必要です。

11日（日）から12日（月）成人の日は、日本海側を中心に、広く大雪や吹雪（猛吹雪）となるおそれがあります。交通障害に警戒するとともに、JRや飛行機など、交通機関への影響にも、十分な注意が必要です。

3連休明けも、日本海側では、雪や雨の降る日が多く、太平洋側では、冬晴れの日が多いでしょう。