川崎麻世、21歳下妻からプレゼントされた“あたたかい”ジャケット姿披露「お似合い」「身体も心もぽかぽかですね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が7日、自身のインスタグラムを更新。21歳年下で料理研究家の妻・花音さんからのプレゼントを披露した。
【写真】「体も心もぽかぽかですね」妻・花音さんからプレゼントの“あたたかい”ジャケットでご機嫌の川崎麻世
川崎は「妻からのプレゼントのあたたかいジャケットを着てお出かけしました」と、チェック柄のジャケットにジーンズ、スニーカーを合わせたコーデでポーズを決めた写真を投稿。ハッシュタグでは、「#妻からのプレゼント #ジャケット #ルイヴィトン #lv #lvスニーカー」などと記した。
コメント欄には「麻世くんの事を１番傍で見ている花音ちゃんだから、麻世くんに似合う物がよく分かってるのね 身体も心もぽかぽかですね」「素敵ですね お似合いです」「奥さんお優しいです これからも素敵な夫婦でいて下さい」などの声が多数寄せられている。
