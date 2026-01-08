東野圭吾、『クスノキの番人』入場者特典小説を書き下ろし 津田健次郎・杉田智和・八代拓・上田麗奈・飛田展男の出演も発表
累計発行部数1億冊を超える人気作家・東野圭吾のベストセラー小説をアニメーション映画化した『クスノキの番人』（1月30日公開）より、入場者特典として東野による書き下ろし小説が配布されることが発表された。
【画像】津田健次郎、杉田智和、八代拓、上田麗奈、飛田展男の出演発表
特典は、書き下ろし小説「クスノキの裏技」。映画のために東野が新たに執筆した完全オリジナル作品で、映画や原作小説では描かれなかった“もう一つの物語”が明かされる。東野が映画の入場者特典として小説を書き下ろすのは、今回が初となる。
「クスノキの裏技」では、主人公・直井玲斗や伯母・柳澤千舟と深く関わる人物である千舟のはとこ、柳澤将和の過去にまつわるエピソードを中心に描写。さらに、「その木に祈れば願いが叶う」と言われるクスノキが持つ、“知られざる力の裏側”にも踏み込む内容となっている。
本作は、理不尽な解雇によって人生に行き詰まった青年・玲斗が、月郷神社に佇むクスノキの番人となり、さまざまな事情を抱えた人々と出会うことで、自身の人生と向き合っていく物語。感動のラストを迎えた後、入場者特典の小説を読むことで、物語の余韻がさらに広がる構成となっている。
玲斗役には、長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉、玲斗の伯母・千舟役に天海祐希、父親の秘密を探る佐治優美役に齋藤飛鳥、和菓子老舗メーカーの跡取り息子大場壮貴役に宮世琉弥、家族に秘密でクスノキの祈念に通う佐治寿明役に大沢たかおらが起用されている。
さらに、津田健次郎、杉田智和、八代拓、上田麗奈、飛田展男らの声の出演も明らかになった。既に発表されている子安武人、田中美央、神谷明らとともに物語を彩る彼らの出演に、本作への期待が高まる。
【画像】津田健次郎、杉田智和、八代拓、上田麗奈、飛田展男の出演発表
特典は、書き下ろし小説「クスノキの裏技」。映画のために東野が新たに執筆した完全オリジナル作品で、映画や原作小説では描かれなかった“もう一つの物語”が明かされる。東野が映画の入場者特典として小説を書き下ろすのは、今回が初となる。
本作は、理不尽な解雇によって人生に行き詰まった青年・玲斗が、月郷神社に佇むクスノキの番人となり、さまざまな事情を抱えた人々と出会うことで、自身の人生と向き合っていく物語。感動のラストを迎えた後、入場者特典の小説を読むことで、物語の余韻がさらに広がる構成となっている。
玲斗役には、長編アニメーション映画初主演となる高橋文哉、玲斗の伯母・千舟役に天海祐希、父親の秘密を探る佐治優美役に齋藤飛鳥、和菓子老舗メーカーの跡取り息子大場壮貴役に宮世琉弥、家族に秘密でクスノキの祈念に通う佐治寿明役に大沢たかおらが起用されている。
さらに、津田健次郎、杉田智和、八代拓、上田麗奈、飛田展男らの声の出演も明らかになった。既に発表されている子安武人、田中美央、神谷明らとともに物語を彩る彼らの出演に、本作への期待が高まる。