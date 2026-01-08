俳優・釈由美子が８日、都内で行われたパソコン周辺機器メーカー「アイ・オー・データ機器」の５０周年プレス発表会にゲスト出演した。

釈は、１９９９年〜２０００年に同社のイメージガール「アイ・オー・ガール」を務めた縁があり、この日のイベントに登場。当時は“釈ちゃん”呼びだっただけに、司会を務めたラジオＤＪ・やまだひさしから、ちゃん呼びされると「そんな年齢じゃないんで」と苦笑い。「懐かしい感じがします」と語った。

この日は、同社の５０周年を振り返るとともに、年々進化する電子機器の変遷とその思い出話で盛り上がった。トークでは、ポータブルＭＰ３プレーヤー「ＨｙｐｅｒＨｙｄｅ」や、ポケベルなど、懐かしいアイテムの名前も飛び交った。

それと並び、釈は現在９歳の長男の成長ぶりについても説明。「男の子なのでパワフルすぎる」と紹介しながら「うちの子は、割とテックボーイ。テック系が好き」だといい「パソコンもブラインドタッチでタイピングやってて。将来高専に行きたいって言ってます」と明かした。

また「アイ・オー・データ機器」に将来作ってほしい製品を問われると、「子供に勉強を教えてくれるもの」と苦笑い。子供は、パソコンが得意な一方で「漢字とかがひどすぎて、トメとかはらいとか全然覚えられない」と明かし、「逆に算数はできすぎて、今、因数分解をやってる」と驚きの告白。「ママ教えてって言われても何にも教えられなくて、たすき（がけ）って何？みたいな」と釈はついていけない様子。「だからそういうの含めて隣で家庭教師みたいについてくれるロボットか、鉛筆型のなんでも答え書いてくれるもの」とおちゃめに要望していた。