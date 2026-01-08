冷え対策はお腹から！冬に選びたいグンゼのショーツ＆腹巻

昼が最も短く、夜が長くなる冬至は、体の冷えを感じやすいタイミング。今年の冬至は12月22日（月）で、かぼちゃやゆず湯など、昔からの知恵で体を温める習慣が親しまれています。そんな時期に注目したいのが、毎日の服装に手軽に取り入れられる“温活アイテム”。今回は、冷えが気になるお腹まわりをやさしく包み込む、グンゼの腹巻と腹巻一体型ショーツをご紹介します♡

冬至と温活の深い関係

冬至は一年で最も冷えを感じやすい節目の日。日本では、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりと、体を内側と外側から温める習慣があります。

実際に温活アンケートでは、冷え対策として「お腹」を意識している人が42％と高い結果に。※温活とは、衣類などで包み込んであたたかくすることです。

お腹を温めることで、全身の巡りを整え、冬を快適に過ごすサポートになります。

グンゼのおすすめ腹巻

愛情腹巻（男女兼用）



価格：1,100円～1,320円（税込）

綿95％のやさしい肌ざわりで、折り返せるロング丈。二重使いもでき、季節を問わず活躍します。

サイズ：M／L／LL（展開カラー：ホワイト／ベージュ／ピンク／サックス／ホワイトモク／ブラック）

【CFA】【極厚】はらまき



価格：1,650円（税込）

吸湿発熱の厚手裏起毛素材で、しっかり温めたい方におすすめ。

サイズ：M-L（展開カラー：ブラックモク／Mラベンダー／オフピンク）

【the GUNZE】【表側綿100%・シルク】ふんわりやわらか腹巻



価格：3,300円（税込）

縫い目なしのホールガーメント®仕様で、寝冷え対策にも最適です。

サイズ：M-L（展開カラー：モクチャコール／アイボリー）

腹巻一体型ショーツも注目

【キレイラボ】【綿混起毛】1分丈ハイウエストショーツ



価格：1,760円（税込）

完全無縫製でチクチク感を軽減。腹巻とショーツが一体になり、着ぶくれしにくいのが魅力です。

サイズ：M／L／LL（展開カラー：グレー／ブラック／スイートベージュ）

【ホットマジック】【綿のチカラ】ハラマキ付き1分丈ショーツ



価格：1,870円（税込）

吸湿発熱素材で、お腹まわりを二重構造でしっかりガードします。

サイズ：M／L／LL（展開カラー：グレーモク／ブラック／ベールブラウン／オフピンク）

冬至から始めるやさしい温活

寒さが本格化する冬至は、体をいたわる温活を始める絶好のタイミング。グンゼの腹巻やショーツは、日常に自然に取り入れやすく、冷えやすいお腹まわりをやさしく包み込んでくれます。

おうち時間にも外出時にも頼れる存在で、心までほっと温まるはず♡今年の冬は、自分に合ったアイテムを選んで、無理なく続けられる温活習慣を楽しんでみてください。