テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が７日に放送され、フリーアナウンサーの森香澄が出演した。

この日は、人気企画「恋愛都市伝説」の未公開シーンを放送した。

昨年、一般女性との結婚を発表したカカロニ・栗谷は以前に同番組で「（２０２４年だけで）マッチングアプリで７０人くらい女性と会った」と告白していたが、マッチングアプリにまつわる恐怖体験談を披露した。

栗谷は「マッチングアプリ登録して。で、向こうから『いいね』みたいなのが来て、こっちが『いいね』返して、マッチングするみたいな。メッセージもあんまりしないまま『会いませんか？』って、すぐ来たんですよ。『本当に栗谷さんのこと好きで。テレビで見てて。好きで』って」と述懐。

「で、会ったんですよ。そしたら、めちゃくちゃ可愛い子で…。『うわっ、めっちゃくちゃ可愛い…。こんな子が俺のこと好きって言ってくれてるんだ…』って。１日目、普通にご飯。デートを何回か重ねて、本当に好きで」と女性に対して急速に思いを募らせていったことを振り返った。

栗谷は「デート３回目…。４回目のデートのとき。最後、告白しようと思って。で、告白したんですよ。『好きです。付き合ってください』って言ったら…。『はい！既婚者で良かったら』って言われたんです」と振り返った。

お見送り芸人しんいちは「これさ…。怖い、怖い。マジで怖い…」とドン引き。森アナも「（週刊誌に）撮られたら終わりですからね…」と話した。

栗谷はマッチング直後に「俺、『彼氏いないよね？』って言ったんですよ。もちろん」と述懐。「（女性は）『彼氏はいないです』。確かに『彼氏はいない』って言ってたけど、旦那はいるなぁみたいな」と振り返っていた。