最大年齢差は88歳！昔ながらの遊びで世代間交流 子どもから高齢者まで約200人が参加 新春ならではの餅つきも 秋田市
昔ながらの遊びを通して子どもから高齢者まで世代間の交流を図る催しが秋田市で開かれました。
年の差は、最大で88歳。
子どもたちは新春ならではの臼を使った餅つきにも挑戦するなど力を合わせて楽しみました。
秋田市の南部市民サービスセンターで開かれた新春恒例の世代間交流会。
子どもやその家族など、約200人が集まりました。
0歳の乳児をはじめ多くが「令和生まれ」の子どもたちに手ほどきをするのは、地域に住む大先輩たちです。
世代を超えて昔懐かしい遊びを楽しました。
関向良子アナウンサー
「いま何やってるの？」
小学1年生男子児童
「皿まわし」
関向アナ
「やってみてどう？」
児童
「楽しい」
講師
「きつねさんになっちゃったけどいいかな？」
関向アナ
「おうち帰ってどうやって遊ぶ？」
5歳男子
「おさんぽする」
今年は、初の取り組みとして子どもたちが「餅つき」に挑戦し、新春を祝いました。
3歳男子
「どんどんやるのが楽しかった」
関向アナ
「おりがみどうだった？」
3歳女子
「楽しかった」
関向アナ
「なに作ったの？」
3歳女子
「ぱくぱく。お口をぱくぱくしてあそぶ」
85歳男性
「（一緒に）遊んでね、若返ったす。孫より下のような子たちだから」
世代を超えて笑顔があふれました。