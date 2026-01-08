県内の農業法人の経営者などが集まる意見交換会が、秋田市で開かれました。



毎年のように大雨災害に見舞われている県内。



農家からは「雨に影響されにくい作物に移行しないと経営が成り立たない」などといった声があがりました。



県内の農業法人などでつくる秋田県農業法人協会は、毎年、年始に集い、経営改善に向けた情報提供や意見交換をしています。



県内では、ここ数年、毎年のように大雨災害が発生し、田んぼや畑が水に浸るなど大きな被害を受けています。





中でも、大豆はほかの作物と比べて水に弱く、畑が水に浸かると収穫できる量が一気に減ると言います。農業経営アドバイザー「やっぱり大豆の自給率っていうのはもう10％切ってますからね。やっぱり大豆、食料安保の面からも大豆をどうやってしっかり収量を確保していくかっていうことは非常に重要なテーマだと思うんですけれども」農家「一度の大雨で品質がもう、なんていうんですかね、一応とれるかなって思ってたやつよりも1割どころか2割、下手すると、あと水の引け方とかそういうところが出てくると、本当にもう半減するぐらいまで来ちゃうってなってしまうともう経営が成り立っていかないっていうのが現状で」農家「遠くに行けば行くほど、1反歩あたりやっぱり少ないところで20キロから30キロ、雑草にまかれたりとか、そういう難点もありまして、やっぱり集約化、やっぱりできるだけ近く、なおかつ作業しやすい圃場での作付けができればもっとのばせるんじゃないかなと思っております」参加者の中には、大豆の栽培面積を縮小し、コメへの移行を考えているという若手農家もいました。高齢化による担い手不足が課題となっている農業。参加者からは、労働環境の改善など未来を思い描いた、前向きな意見も数多く出されました。8日の意見は、国への政策提言に生かされることになっています。