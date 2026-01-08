2人が笑顔でピースサイン

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は9日、第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第70回が放送される。

トキ（郄石あかり）の隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。

司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。

その結末は？番組公式インスタグラムは、郄石と北川が笑顔でピースサインをするオフショットを紹介。「まだすべてが解決してはいませんが、ドラマの中でトキとタエが正直に隠しごとなく話せたことを喜んでいました」と綴っている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

笑顔でピースサインする郄石あかり（左）と北川景子

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。



