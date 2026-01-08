市は藤吉郎を呼び出して…

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第2回が11日に放送される。豪華キャストがそろう中、宮粼あおいが信長の妹・市として初登場する。

大河65作目となる今作は、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の夢と希望の下剋上を描くサクセスストーリー。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く。

故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。

一方、清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮粼）から呼び出しを受ける。そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿を現す。

藤吉郎（池松壮亮）を呼び出した市（宮粼あおい）

「豊臣兄弟！」より(C)NHK

信長（小栗旬）の妹・市（宮粼あおい）

「豊臣兄弟！」より(C)NHK

縁談が決まった直（白石聖）。その心中は…

「豊臣兄弟！」より(C)NHK

尾張統一を目指す信長（小栗旬）

「豊臣兄弟！」より(C)NHK

キャストは秀長の正妻・慶(ちか)に吉岡里帆、秀吉の正妻・寧々（ねね）に浜辺美波、徳川家康に松下洸平など豪華な俳優陣が名を連ねている。