アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」とコラボ、メイクアップブランド「qruam」初POPUPを新宿で開催
今日の気分に合ったメイクを音楽のようにセレクトできるメイクアップブランド「qruam（キュルアム）」が、初のPOPUPイベント『qruam MUSIC STORE』を、2026年1月8日（木）から18日（日）までの11日間、東京・ルミネ新宿 ルミネ2で開催する。
【写真】カワイイ世界観を表現…「qruam」ポップアップ特典
qruamは、「MY COSMETIC TRACKS．」をコンセプトに掲げ、感情やムードに寄り添うコスメを提案するブランド。今回のPOPUPでは、CDショップをイメージした空間を演出し、ブランドの世界観を体感できる場とする。デビューアイテムとなる『アイチューニングライナー』を実際に試せるほか、自分だけの“カワイイ”を見つける体験型コンテンツを用意した。
会場では、フォトスポットでの撮影や、購入金額に応じた特典企画も実施。2点購入で参加できるオリジナルチャーム作り体験など、コスメと遊び心を掛け合わせた内容となっている。
さらに、アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」とのコラボレーション企画も展開。抽選でトークショーに参加できる企画を実施し、外れた場合でもコラボチャームがプレゼントされる。トークショーは1月14日（水）に2回開催され、各回で異なるメンバーが登場する。
音楽を選ぶようにメイクを楽しむというqruamの思想を、空間と体験で表現する今回のPOPUP。ブランドの世界観を直接感じられる貴重な機会となりそうだ。
