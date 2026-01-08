【今夜】フジ『ドリフに大挑戦』タイムテーブル＜コント名・出演者一覧＞ 橋本環奈が人生初のコント披露など
フジテレビ系で8日夜に放送される『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）のタイムテーブル・詳細出演者が、同局公式Xで公開された。
【画像】フジ『ドリフに大挑戦』タイテ 初挑戦メンバーも記載
“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾後、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
今回は、番組史上初の試みとして、実際の小学校へ出張し、子どもたちを前にした 公開コントにも挑戦。教室や体育館を舞台に、ドリフならではの王道コントが繰り広げられる。
橋本環奈、津田健次郎、小手伸也がドリフ初登場するほか、前回に続き亀梨和也、Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）、松尾駿＆長田庄平（チョコレートプラネット）や初参戦のあんり（ぼる塾）らが出演し、ドリフワールドをさらに盛り上げていく。橋本は、人生初のコント披露となる。
■タイムテーブル
午後7時
「雷様」 高木ブー、肥後克広（ダチョウ倶楽部）、永尾柚乃、高城れに（ももいろクローバーZ）、狩野英孝
「CM撮影」 劇団ひとり、柴田英嗣（アンタッチャブル）、あんり（ぼる塾）、森田哲矢（さらば青春の光）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）
「相撲の修行だ全員集合!!」 ザ・ドリフターズ
「もしも…こんなタクシーがあったら（1）」 亀梨和也、深澤辰哉（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）、塚地武雅（ドランクドラゴン）、賀屋壮也（かが屋）、安藤なつ（メイプル超合金）
「もしも…こんなタクシーがあったら（2）」 いかりや長介、仲本工事
「深夜帰宅の夫」 志村けん、マツコ・デラックス
「学校コント出張スペシャル」 加藤茶、高木ブー、飯塚悟志（東京03）、長谷川雅紀（錦鯉）、百田夏菜子・玉井詩織・佐々木彩夏・高城れに（ももいろクローバーZ）、長田庄平・松尾駿（チョコレートプラネット）、向井康二（Snow Man）
午後8時ごろ
「落書き禁止」 飯塚悟志（東京03）、塚地武雅（ドランクドラゴン）、長谷川雅紀（錦鯉）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、松尾駿（チョコレートプラネット）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）
「三本の矢」 加藤茶、深澤辰哉（Snow Man）、向井康二（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）
「ヒゲダンス」 深澤辰哉（Snow Man）、向井康二（Snow Man）、宮舘涼太（Snow Man）、松尾駿（チョコレートプラネット）
午後8時30分ごろ
「どっちに付くんだ」 亀梨和也、劇団ひとり、津田健次郎
「寝ちゃダメ」 劇団ひとり、柴田英嗣（アンタッチャブル）
「かぐや姫」 高木ブー、森田哲矢（さらば青春の光）、辰巳ゆうと
午後9時ごろ
「私ってダメな女ね」 橋本環奈、柴田英嗣（アンタッチャブル）
「もしも…こんなタクシーがあったら（3）」 澤部佑（ハライチ）、森田哲矢（さらば青春の光）
「もしも…こんなタクシーがあったら（4）」 飯塚悟志（東京03）、長谷川雅紀（錦鯉）
「定食屋さん」 小手伸也、松尾駿（チョコレートプラネット）、長谷川雅紀（錦鯉）、塚地武雅（ドランクドラゴン）、賀屋壮也（かが屋）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）
「泣いている女」 津田健次郎、柴田英嗣（アンタッチャブル）、後藤郁
