【金曜日の天気】

金曜日は広く高気圧の圏内となり、西〜東日本は広く晴れる見込みです。北日本はやや強い風が続きますが、雪は次第に弱まるでしょう。ただ、夜になると北海道や東北北部では再び雪や雨の範囲が広がる予想です。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：-2℃ 釧路：-1℃

青森 ：1℃ 盛岡：1℃

仙台 ：5℃ 新潟：5℃

長野 ：3℃ 金沢：7℃

名古屋：9℃ 東京：10℃

大阪 ：9℃ 岡山：10℃

広島 ：10℃ 松江：9℃

高知 ：11℃ 福岡：10℃

鹿児島：12℃ 那覇：18℃

金曜日の朝もかなり冷え込むため、木曜日夜は暖かくしてお休みください。

【3連休は大荒れの天気に】

週末は非常に強い寒気がやってきます。土曜日は大陸から前線を伴った低気圧が日本列島に近づいてきて、上空の非常に強い寒気を引っ張ってきます。日曜日は、木曜日よりさらに強い冬型の気圧配置となり、ひと冬で数回レベルの非常に強い寒気が各地に流れこみそうです。

【土曜日から月曜日の雪や雨の予想】

土曜日は広い範囲で風が強まり、土曜日の夜には日本海側では広く雨や雪が降るでしょう。日曜日は西日本から北日本の日本海側は雪の範囲が広がり、大雪や猛吹雪で大荒れの天気となりそうです。月曜日も北陸から北の日本海側では雪が続きますので、交通障害にも気を付けてください。