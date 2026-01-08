BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が5日に放送され、楽天初代監督の田尾安志氏（72）がゲストとして番組初登場。苦労が絶えなかった2005年の楽天監督時代について、さりげなくバックアップしてくれた超大物との思い出を語った。

これまでの木曜午後10時から月曜同9時に“お引越し”しての新年初放送。田尾氏は、今回ダブルMCを務めた楽天ファンのお笑いタレント・かみじょうたけし（48）と元日本テレビアナウンサーの上田まりえ（39）に笑顔で迎えられた。

2004年に新球団として誕生した楽天の初代監督に3年契約で就任。だが、圧倒的な戦力不足は明らかで、パ・リーグ参戦1年目となった2005年の開幕2戦目には0―26の惨敗を喫するなど38勝97敗1分けの勝率.281でシーズンを終了し、田尾氏は1年で解任された。

就任当時について「3年間で“プロレベルの最下位”まで上げたい、と」「選手がいない。去年（前年）までレギュラーでやってた人は（ともに元近鉄の）礒部（公一）ぐらい、投手も岩隈（久志）一人。あとは（新球団の）楽天がなかったらユニホームを着ていなかったんではないかなって人が何人もいましたから」とまずは振り返った田尾氏。

10月に監督就任要請を受けて、コーチの組閣について2週間で全部決めるように言われるなど、肩書は監督だけだったものの「首脳陣の給料も全部僕が決めたんです」と一人でGM、監督、コーチなどの仕事を任された。

開幕後も、試合前に敵将のところへ行って目星を付けていた選手について「何とかいただけませんか」と交渉。「オッケー出たのが全部で10人近くいました」という。だが、実際には田尾監督は1年で解任されたため、その補強はパー。全て白紙となって実現することはなかった。

相手チームの監督からも協力してもらった当時の田尾監督。開幕前にはフジテレビの人気バラエティー番組「SMAP×SMAP」のメインコーナー「BISTRO SMAP」に当時中日監督だった同学年の落合博満氏（72）と一緒に出演した。

「“絶対100敗はするぞ”って言われたんです。放送前ですよ。落合が“絶対100敗はする。こんなメンバーで100敗しないわけがない”って言ったんです。“お前本当にそう思うか？”って言ったら“絶対する”っていうからね。その日、生放送だったんです。年に一回の生放送です。それで落合に“ちょっと今言った100敗するっていうの生放送でも言って”って言ったんですよ。“俺、気が楽になる”って。言ってくれました」と実際に生放送で言ってくれた落合監督のアシストに感謝。実際は100敗はせず「97（敗）」と懐かしそうな笑顔で振り返っていた。