¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ç³ÍÆÀ¤Î¸Å»ÔÂº¤Ë´üÂÔ¡Ö°ì·³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÎÏ¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬£¸Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎÆó·³»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤é£¶Áª¼ê¤Ë¡Öº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·À¸ÁêÀî¥Ù¥¤¤Îº£µ¨¹½ÁÛ¤ÏÃå¡¹¤È¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡££µÆü¤Ë¤Ï¸µ¸×±¦ÏÓ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌóÄù·ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£µ¨¤âÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤òàÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿áÊÔÀ®ÀïÎ¬¤Ï¡¢¼«·³¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÔ¸×¤Î¡ÖÀïÎÏ¤ò¤½¤°¡×¡ÖÅ¨¾ð¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¸ú¤À¡£ÁêÀî´ÆÆÄ¤â¡ÖÎÏ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡££±Ç¯´Ö¡¢Èà¤¬¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£Æ£Á¤ÇÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢¸Å»ÔÂºÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£»Ø´ø´±¤â¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£¸ª¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤âÎÉ¤¤¡£°ì·³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¡¢¾¾Èø¡¢¸ÍÃì¤ÈÊá¼ê¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦À¾Éð¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¡¢¸Å»Ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÀî´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¡ÖÀð¤ÎÍ×¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£