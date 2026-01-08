BMSG新星STARGLOW、デビューに向けた映像シリーズ完結編公開「Star Wish」リリース記念イベントも開催決定
【モデルプレス＝2026/01/08】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のデビューへ向けたティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」完結編が、1月8日に公開。あわせて、1月21日に都内にて、デビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催することがわかった。
【写真】BMSG新星メンバー、結成後初ドラマ出演で忍者姿
BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」（通称「ラスピ」）から誕生した、RUI（ルイ）・TAIKI（タイキ）・KANON（カノン）・GOICHI（ゴイチ）・ADAM（アダム）の5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。1月3日より連日公開された「STARGLOW IS COMING」シリーズは、メンバーそれぞれにフォーカスしたユニークな演出で話題沸騰中。今回公開された完結編では、デビューという夢の舞台に向けてついにその一歩を踏み出す彼らの姿が映し出されている。
また、デビュー当日となる1月21日には、デビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントの開催も決定。本イベントは都内某所にて開催予定となっており、当日はデビュー曲「Star Wish」を初披露する予定。イベントの詳細や参加方法については、後日「STARGLOW Official Fan Club」にて案内される。
プレデビューシングル「Moonchaser」（9月22日リリース）が音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた彼らのデビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself’26」を含む全4曲を収録。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」（約49分）、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- ［THE LAST PIECE 思い出の地へ］」（約59分）を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」（約22分）がコンパイルされる。
なお、STARGLOWはデビューシングルを携え、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG新星メンバー、結成後初ドラマ出演で忍者姿
◆「STARGLOW IS COMING」完結編が公開
BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」（通称「ラスピ」）から誕生した、RUI（ルイ）・TAIKI（タイキ）・KANON（カノン）・GOICHI（ゴイチ）・ADAM（アダム）の5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。1月3日より連日公開された「STARGLOW IS COMING」シリーズは、メンバーそれぞれにフォーカスしたユニークな演出で話題沸騰中。今回公開された完結編では、デビューという夢の舞台に向けてついにその一歩を踏み出す彼らの姿が映し出されている。
◆STARGLOWデビューシングル「Star Wish」
プレデビューシングル「Moonchaser」（9月22日リリース）が音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた彼らのデビューシングル「Star Wish」は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself’26」を含む全4曲を収録。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」（約49分）、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- ［THE LAST PIECE 思い出の地へ］」（約59分）を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」（約22分）がコンパイルされる。
なお、STARGLOWはデビューシングルを携え、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】