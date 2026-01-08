A.B.C-Z、7年ぶりラジオ特番決定「7年分の想いをしゃべりました」デビューから13年振り返る【A.B.C-Z えびラジ】
【モデルプレス＝2026/01/08】A.B.C-Zがパーソナリティを務めるニッポン放送ラジオ特別番組「A.B.C-Z えびラジ」が、1月9日20時30分より放送されることが決定。本番組が放送されるのは、7年ぶりとなる。
【写真】STARTO人気アイドル、至近距離でファンサ
番組では、メンバー4人が揃って登場し、近況についてはもちろん、デビューからこれまでの13年の歩みをじっくりと振り返っていく。また、「A.B.C-Zな質問」と題して、メンバーが様々な質問に答えていく企画も実施する。（modelpress編集部）
【橋本良亮】
新年一発目のグループでのお仕事がこのラジオで、久しぶりにみんなでわちゃわちゃできて楽しかったです。いい2026年になりそうな内容でしたので、ぜひ聴いてください。
【戸塚祥太】
またお会いできるのが7年後と仮定して、普段全然しゃべらないのに、しゃべり過ぎてしまいました。楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。7年分の想いをしゃべりました。
【五関晃一】
7年ぶりの番組ということで、とてもありがたかったです。まだ2026年あけたばかりですが、おそらく今年一盛り上がったと思います。ぜひ聴いてください。
【塚田僚一】
デビューから13年を振り返って話をしているので、A.B.C-Zを知らない方も楽しめるんじゃないかと思います。たくさんの方に聴いていただきたいです。たぶん今年はもうないと思いますので、よいお年を！！
