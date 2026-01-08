なにわ男子・西畑大吾、金髪クズ役で激変 “予算オーバー級”演出＆ガチアクションに衝撃「これ本当に放送できる？」【「マトリと狂犬」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/08】なにわ男子の西畑大吾（にしはた・だいご／28）が連続ドラマ単独初主演を務めるMBS／TBSドラマイズム『マトリと狂犬』（MBS：毎週火曜深夜0時59分〜／TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）が1月20日よりスタート。インタビューでは、撮影を終えた西畑が、過酷なアクションや豪華共演者とのエピソードを語ってくれた。
【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”
本作は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』などのヒット作を生み出した田島隆（原作）と、マサシ（漫画）による人気コミックを、『ドロップ』『漫才ギャング』などを手掛けた品川ヒロシ監督のメガホンで実写化。脚本は品川と服部隆のタッグが担当した。
かつて売れっ子子役だった梅沢恭之介（西畑）は、転落の末に薬物の売人として裏社会に生きる。六本木で起きた薬物事件をきっかけに、麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）と警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）の双方からスパイになることを強要される。逃げ場のない“ダブルスパイ”として危険な世界に追い込まれる中で、薬物汚染の闇と人間の狂気が描かれるクライムドラマだ。
― 脚本を読んだ感想をお聞かせください。
西畑：読み終わって最初の感想は「ボコボコにやられてるな」でした（笑）。僕が今まで演じてきた役とはまったく違うタイプで、自分の引き出しにはない役柄だったので、どう攻めるか、どう作り上げるかをすごく考えました。
― 西畑さんから見て、演じた梅沢恭之介はどんな人物ですか？
西畑：脚本を読んで「普通にクズだな」と思いました（笑）。売れっ子子役だった過去の栄光にすがりながら、何をしても上手くいかず売人になってしまう。自業自得ではあるけれど、可哀想な人でもあります。もし自分自身が、廃れていく姿を想像したら……めっちゃ嫌やなと思いましたね。
でも、素直で単純なところは自分と似ていて共感できました。僕も褒められるとすぐ喜んでしまうタイプです（笑）。梅沢はこれまで蔑まれて生きてきた分、人の言葉に敏感なんです。その単純さや、ふとした瞬間に見せる情の厚さに人間らしさを感じましたし、この作品は彼の「成長物語」でもあると感じています。
― 挑戦の多い役ですが、梅沢を演じる上で意識したことは？
西畑：梅沢は短気で声を荒らげる場面が多く、キレるまでのハードルがとにかく低いんです。その線引きは特に意識しました。威勢よく向かっても、すぐにボコボコにされてしまう。言ってしまえば、戦隊モノのモブキャラである“ショッカー”みたいな存在です（笑）。それが主演のドラマというのも珍しいですよね。
でも、ただの“雑魚”や“クズ”ではありません。途中で出会う女の子に同情したり、「助けたい」という情が芽生えたりもする。回を重ねるごとに人間味が増し、少しずつ成長していく物語なので、その変化を見てほしいです。
― アクションシーンは大変でしたか？
西畑：撮影の1ヶ月ほど前から品川監督のもとで練習を行いました。品川監督からは「筋がいい」と言っていただけて嬉しかったです。アクション指導の方もいらっしゃったのですが、現場でも、品川監督自身が実際に動いて見せてくださって、カメラワークまで全て把握されている姿が新鮮でした。最初は「怖い方なのかな？」と思っていたんですが（笑）、実際はとても優しくて、常に周りに感謝を伝えてくださる温かい現場でした。
― 実際の撮影はいかがでしたか？
西畑：僕は基本的には「やられる側」でしたが、アザが増えても楽しかったです。梅沢は元俳優という設定なので、動きは綺麗だけど実践的ではないイメージで演じました。体作りもしましたが、作り込みすぎず、梅沢の不健康さを意識しました。ちょうどライブツアーのリハーサルと並行していたので、体力維持が課題でしたね（笑）。
― 役のために染めた金髪も、ファンの方から好評でしたね。
西畑：品川監督から「金髪にしてほしい」と言われ、参考資料をいただき、美容師さんと相談して仕上げました。かなり明るくしたので、毛先が「使い古した歯ブラシ」みたいになりつつも（笑）、ファンの方に好評でホッとしました。私生活では目立ちたくないタイプなので、黒髪のほうが落ち着きますが、この取材日（※2025年10月中旬）までは金髪でいようと思って、そのまま過ごしていました。僕自身もこの髪色はすごく気に入っています。
― 撮影で特に印象に残っている忘れられないシーンは？
西畑：深夜ドラマですが「予算オーバーしてるんじゃないかな？」と思うくらい攻めた演出が多いです（笑）。特に最終回で僕がある物を破壊するシーンがあるんですが、その備品の値段を聞いたらとんでもない金額で……。たった数秒のシーンですが、絶対にミスできない緊張感がありました。1回ミスして、結果的に2つ壊しましたけどね（笑）。僕が何を破壊したのかは、ぜひ放送で観ていただきたいです。
あとはスタントも凄いです。「これ本当に放送できる？」と思うくらい、CGなしのリアルなアクションばかりで、クレーンやワイヤーも駆使していて、深夜ドラマの枠を超えたスケール感に圧倒されました。
― 細田善彦さん、向井理さんとの共演はいかがでしたか？
西畑：スタイリッシュでかっこいいお二人の間に入ると、自分が「捕らえられた宇宙人」みたいだなと思いました（笑）。
細田さんは本当にお兄ちゃんのような存在です。演じる黒崎は、低い声で淡々と追い詰めてくる迫力があって、目力もすごくて本当に怖いですが、カットがかかると途端に優しいんです。休憩中、細田さんが持っていた『スター・ウォーズ』のポーチを見て、僕が「可愛いですね！」と声をかけたら、翌日「別のポーチがあるからあげるよ」とプレゼントしてくださったんです。今でも大切に使わせていただいています！
向井さんは、もう「すごい」の一言です。所作やセリフの言い回しが全てスタイリッシュで、とても勉強になりました。ただ、警棒を持つシーンは本当に怖かったです（笑）。テストと本番で広島弁のニュアンスを変えていたので、梅沢としても西畑個人としても、ビビり散らかしました（笑）。
― 西畑さんが味方につくなら、黒崎派ですか？葛城派ですか？
西畑：正直、どちらも嫌です（笑）。でも、応援するとしたら黒崎ですね。彼には壮絶な過去があり、マトリとしての信念がある。冷徹に見えて、実は天然で可愛らしい一面もあるので、圧倒的に黒崎派です。葛城は……正直、救いようがないですね（笑）。
― テンポの速い会話劇でしたが、セリフのやりとりで意識したことはありますか？
西畑：現場では、自然にセリフのキャッチボールが始まる雰囲気で練習しました。ただ、1日に20ページ分を撮影する日もあり、ほとんどが僕と黒崎、あるいは葛城との濃密な掛け合いだったので、正直めちゃくちゃ大変でしたね。さらに苦戦したのが、闇社会の専門用語です。「パケが何グラム」とか「コカ」とか、普段使わないカタカナだらけの単語が次々と出てくるので、頭が混乱しました（笑）。
― クラブでコカインを吸う“フリ”をして悶絶するシーンなど、体当たりのお芝居も印象的です。
西畑：そもそも鼻から錠剤を入れる感覚がわからないので、想像を膨らませて演じました（笑）。そのシーンは品川監督ではなく松下監督が演出してくださったのですが、現場で急遽「ここで『ガッテム！』って叫びましょう」というアドリブが決まって（笑）。一瞬「はい？」となりましたが、蝶野正洋さんをイメージして全力で「ガッテム！」と叫んだら、一発OKをいただけました（笑）。そういった予想外の刺激が毎日ある現場でしたね。
物語の中盤以降は、梅沢と黒崎の会話も少しずつ柔らかくなり、小ボケを挟むようなシーンも増えていきます。品川監督ならではのテンポ感と世界観を、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました！放送を楽しみにしています。
（modelpress編集部）
1997年1月9日生まれ、大阪府出身。2011年4月より関西ジュニアとして活動開始。2018年10月に結成されたなにわ男子のメンバーに選ばれ、2021年11月12日にCDデビュー。個人としては、2014年1月、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でテレビドラマ初出演。2016年2月、NHK連続テレビ小説『あさが来た』に出演。近年の主な出演作は、映画『忌怪島／きかいじま』（2023）、『劇場版ドクターX FINAL』（2024）、ドラマ『ノッキンオン・ロックドドア』（2023、テレビ朝日系）、『新・暴れん坊将軍』（2025、テレビ朝日系）、『御曹司に恋はムズすぎる』（2025、カンテレ・フジテレビ系）など。
【Not Sponsored 記事】
【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”
◆西畑大吾主演「マトリと狂犬」
本作は、『カバチタレ！』『極悪がんぼ』などのヒット作を生み出した田島隆（原作）と、マサシ（漫画）による人気コミックを、『ドロップ』『漫才ギャング』などを手掛けた品川ヒロシ監督のメガホンで実写化。脚本は品川と服部隆のタッグが担当した。
◆西畑大吾「主演なのにショッカー（笑）」自分の引き出しにない役への挑戦
― 脚本を読んだ感想をお聞かせください。
西畑：読み終わって最初の感想は「ボコボコにやられてるな」でした（笑）。僕が今まで演じてきた役とはまったく違うタイプで、自分の引き出しにはない役柄だったので、どう攻めるか、どう作り上げるかをすごく考えました。
― 西畑さんから見て、演じた梅沢恭之介はどんな人物ですか？
西畑：脚本を読んで「普通にクズだな」と思いました（笑）。売れっ子子役だった過去の栄光にすがりながら、何をしても上手くいかず売人になってしまう。自業自得ではあるけれど、可哀想な人でもあります。もし自分自身が、廃れていく姿を想像したら……めっちゃ嫌やなと思いましたね。
でも、素直で単純なところは自分と似ていて共感できました。僕も褒められるとすぐ喜んでしまうタイプです（笑）。梅沢はこれまで蔑まれて生きてきた分、人の言葉に敏感なんです。その単純さや、ふとした瞬間に見せる情の厚さに人間らしさを感じましたし、この作品は彼の「成長物語」でもあると感じています。
― 挑戦の多い役ですが、梅沢を演じる上で意識したことは？
西畑：梅沢は短気で声を荒らげる場面が多く、キレるまでのハードルがとにかく低いんです。その線引きは特に意識しました。威勢よく向かっても、すぐにボコボコにされてしまう。言ってしまえば、戦隊モノのモブキャラである“ショッカー”みたいな存在です（笑）。それが主演のドラマというのも珍しいですよね。
でも、ただの“雑魚”や“クズ”ではありません。途中で出会う女の子に同情したり、「助けたい」という情が芽生えたりもする。回を重ねるごとに人間味が増し、少しずつ成長していく物語なので、その変化を見てほしいです。
◆西畑大吾「筋がいい」品川ヒロシ監督からアクション絶賛
― アクションシーンは大変でしたか？
西畑：撮影の1ヶ月ほど前から品川監督のもとで練習を行いました。品川監督からは「筋がいい」と言っていただけて嬉しかったです。アクション指導の方もいらっしゃったのですが、現場でも、品川監督自身が実際に動いて見せてくださって、カメラワークまで全て把握されている姿が新鮮でした。最初は「怖い方なのかな？」と思っていたんですが（笑）、実際はとても優しくて、常に周りに感謝を伝えてくださる温かい現場でした。
― 実際の撮影はいかがでしたか？
西畑：僕は基本的には「やられる側」でしたが、アザが増えても楽しかったです。梅沢は元俳優という設定なので、動きは綺麗だけど実践的ではないイメージで演じました。体作りもしましたが、作り込みすぎず、梅沢の不健康さを意識しました。ちょうどライブツアーのリハーサルと並行していたので、体力維持が課題でしたね（笑）。
◆「マトリと狂犬」予算オーバー！？度肝を抜かれた演出
― 役のために染めた金髪も、ファンの方から好評でしたね。
西畑：品川監督から「金髪にしてほしい」と言われ、参考資料をいただき、美容師さんと相談して仕上げました。かなり明るくしたので、毛先が「使い古した歯ブラシ」みたいになりつつも（笑）、ファンの方に好評でホッとしました。私生活では目立ちたくないタイプなので、黒髪のほうが落ち着きますが、この取材日（※2025年10月中旬）までは金髪でいようと思って、そのまま過ごしていました。僕自身もこの髪色はすごく気に入っています。
― 撮影で特に印象に残っている忘れられないシーンは？
西畑：深夜ドラマですが「予算オーバーしてるんじゃないかな？」と思うくらい攻めた演出が多いです（笑）。特に最終回で僕がある物を破壊するシーンがあるんですが、その備品の値段を聞いたらとんでもない金額で……。たった数秒のシーンですが、絶対にミスできない緊張感がありました。1回ミスして、結果的に2つ壊しましたけどね（笑）。僕が何を破壊したのかは、ぜひ放送で観ていただきたいです。
あとはスタントも凄いです。「これ本当に放送できる？」と思うくらい、CGなしのリアルなアクションばかりで、クレーンやワイヤーも駆使していて、深夜ドラマの枠を超えたスケール感に圧倒されました。
◆西畑大吾、細田善彦＆向井理との並びは「捕らえられた宇宙人」？
― 細田善彦さん、向井理さんとの共演はいかがでしたか？
西畑：スタイリッシュでかっこいいお二人の間に入ると、自分が「捕らえられた宇宙人」みたいだなと思いました（笑）。
細田さんは本当にお兄ちゃんのような存在です。演じる黒崎は、低い声で淡々と追い詰めてくる迫力があって、目力もすごくて本当に怖いですが、カットがかかると途端に優しいんです。休憩中、細田さんが持っていた『スター・ウォーズ』のポーチを見て、僕が「可愛いですね！」と声をかけたら、翌日「別のポーチがあるからあげるよ」とプレゼントしてくださったんです。今でも大切に使わせていただいています！
向井さんは、もう「すごい」の一言です。所作やセリフの言い回しが全てスタイリッシュで、とても勉強になりました。ただ、警棒を持つシーンは本当に怖かったです（笑）。テストと本番で広島弁のニュアンスを変えていたので、梅沢としても西畑個人としても、ビビり散らかしました（笑）。
― 西畑さんが味方につくなら、黒崎派ですか？葛城派ですか？
西畑：正直、どちらも嫌です（笑）。でも、応援するとしたら黒崎ですね。彼には壮絶な過去があり、マトリとしての信念がある。冷徹に見えて、実は天然で可愛らしい一面もあるので、圧倒的に黒崎派です。葛城は……正直、救いようがないですね（笑）。
◆西畑大吾、怒涛のセリフ量と“闇社会の専門用語”への苦戦
― テンポの速い会話劇でしたが、セリフのやりとりで意識したことはありますか？
西畑：現場では、自然にセリフのキャッチボールが始まる雰囲気で練習しました。ただ、1日に20ページ分を撮影する日もあり、ほとんどが僕と黒崎、あるいは葛城との濃密な掛け合いだったので、正直めちゃくちゃ大変でしたね。さらに苦戦したのが、闇社会の専門用語です。「パケが何グラム」とか「コカ」とか、普段使わないカタカナだらけの単語が次々と出てくるので、頭が混乱しました（笑）。
― クラブでコカインを吸う“フリ”をして悶絶するシーンなど、体当たりのお芝居も印象的です。
西畑：そもそも鼻から錠剤を入れる感覚がわからないので、想像を膨らませて演じました（笑）。そのシーンは品川監督ではなく松下監督が演出してくださったのですが、現場で急遽「ここで『ガッテム！』って叫びましょう」というアドリブが決まって（笑）。一瞬「はい？」となりましたが、蝶野正洋さんをイメージして全力で「ガッテム！」と叫んだら、一発OKをいただけました（笑）。そういった予想外の刺激が毎日ある現場でしたね。
物語の中盤以降は、梅沢と黒崎の会話も少しずつ柔らかくなり、小ボケを挟むようなシーンも増えていきます。品川監督ならではのテンポ感と世界観を、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました！放送を楽しみにしています。
（modelpress編集部）
◆西畑大吾（にしはた・だいご）プロフィール
1997年1月9日生まれ、大阪府出身。2011年4月より関西ジュニアとして活動開始。2018年10月に結成されたなにわ男子のメンバーに選ばれ、2021年11月12日にCDデビュー。個人としては、2014年1月、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でテレビドラマ初出演。2016年2月、NHK連続テレビ小説『あさが来た』に出演。近年の主な出演作は、映画『忌怪島／きかいじま』（2023）、『劇場版ドクターX FINAL』（2024）、ドラマ『ノッキンオン・ロックドドア』（2023、テレビ朝日系）、『新・暴れん坊将軍』（2025、テレビ朝日系）、『御曹司に恋はムズすぎる』（2025、カンテレ・フジテレビ系）など。
【Not Sponsored 記事】