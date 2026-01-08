メ～テレ（名古屋テレビ）

JR中央線の駅構内に飾られている“ホワイトボードアート”が今、密かに注目を集めています。

「改札を抜けるとありました。非常にリアルな列車のアートが描かれています。立体的ですね」（西尾菜々美アナウンサー）

JR鶴舞駅のホワイトボードに描かれているのは、快速みえ「キハ75形」の手書きイラスト。

横には車窓から見える景色の解説など、三重の旅の魅力も添えられています。

この“アート”がSNSなどを通して今、密かな話題になっているんです。

「手書きでこれだけ描けるのはすごいですね」「めちゃくちゃリアル」（SNSの投稿より）

8日朝も写真を撮る人の姿が。

「立ち止まりたくなる。文章もきれいに書かれていて、ホッとした一息になりそう」（利用客）

「公共の場でこういうアートが見られるのはいいと思います。華やか。子どもとかが『かっこいい』ってなりそう」（利用客）

イラストを描いた駅員さんは？

一体どんな駅員さんが描いているのでしょうか、聞いてみると――

「もうしわけないが、秘密とさせていただいています」（JR東海 広報部 須崎友介 係長）

「年齢も性別も秘密。鶴舞駅の係員が描いているが、それ以外は秘密」（須崎係長）

いつ、誰が描いているのかは秘密。まさにJR鶴舞駅の“バンクシー”!?

過去にも様々な作品を描いてきた駅員さん。

細い線やべた塗りなど5色のペンをうまく使い分け、列車の特徴が緻密に描かれています。

「こちらが描いてるペンです」（須崎係長）

作者の駅員がメールで質問に回答

ますます気になる作者の正体。今回メールでの質問に答えてもらうことができました。

描いているのは、JR鶴舞駅に勤務する駅員さん。

以前在籍していた駅での分も合わせると季節や行事、節目に寄り添ったものなど、15作品ほど描いてきたといいます。

イラストを描くきっかけについて聞くと。

「お客さまと駅係員の距離を縮めたい。見て頂いたお客さまを笑顔にできるツールになればという思いがありました」（作者の駅員の回答 ※性別秘密）

そして、こんな効果もあったそうです。

「お客さまとのコミュニケーションのきっかけとなり、駅の雰囲気が明るくなったことを大変うれしく思っています。足早に通り過ぎるだけの駅に、何か楽しみを提供することができていたとしたら幸いです」 （作者の駅員の回答 ※性別秘密）