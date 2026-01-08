Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「『さすがにちょっとやりすぎじゃない？』って心配してもらって…」トレーニングにハマりすぎて肉体改造!? 2026年の抱負を明かす
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2026年最初の放送となった1月5日（月）の放送では、ミセスにとっての新たなフェーズ、新章「フェーズ3」の幕開け、そして新年の恒例行事である「書き初め」がおこなわれました。
大森：あらためまして生徒（リスナー）の皆さん、こんばんは！ そして、あけましておめでとうございます！
若井・藤澤：おめでとうございます！
大森：“今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLE のボーカル・大森元貴です！
若井：ギターの若井滉斗です！
藤澤：キーボードの藤澤涼架です！
大森：いやー、フェーズ3が始まりましたね!!
藤澤：始まりました〜！
大森：よろしくお願いします！
若井・藤澤：よろしくお願いします!!
若井：開幕!!
藤澤：2026年一発目の「ミセスLOCKS!」ということで、僕たちもSCHOOL OF LOCK!の恒例行事“書き初め”を書きました！
若井：書きましたね！
藤澤：これ、まだメンバーお互いに何を書いたのか知らないですからね！
大森：でも、なんか俺の勘だけど、みんな似たようなことを書いているんじゃないかなと思ってる！
藤澤：およ！
若井：それ、すごいね！ 同じような答えだったら、フェーズ3、いいスタートじゃん！
藤澤：ですなぁ〜！
大森：え、でも俺、そうだと思う！ まじで。
藤澤：結構アツいね、それは！
若井：アツいね！
大森：じゃあ、まずは涼ちゃんからいく？
藤澤：はい！ いきます！ 僕、藤澤が書いたのは……ジャジャン!!
（藤澤、自分の書き初めを披露する）
大森：うわぁ……（小声）。
藤澤：“うわぁ”って言われたぁ！
若井：うわぁ……。
藤澤：「内側」です！
大森：え、思想？
若井：「内側」？
大森：外側ではなくて？
藤澤：そう！ 外側じゃなくて、内側です！ あのね、年末にトレーニングに異常にハマっていたタイミングがあって。
大森：あったね！
若井：あった、あった！
藤澤：で、元貴に話したら「さすがにちょっとやりすぎじゃない？」って心配をしてもらって。
大森：いや、なんかすごい（体が）大きくなってきて、衣装さんが困っていたんですよ！
藤澤：そうだね、何も考えずにやってた！ けど、“大事なのは内側かもな”と思って。それで、インナー（内側）を鍛える！
若井：鍛えることは変わらないけど、インナーを？
藤澤：そうそう！ やればいいんじゃないかって！
大森：インナーマッスルの話？
若井：体幹ってこと？
藤澤：そうそう！ 体幹、大事だなと。
大森：もっと思想の話だと思った！ ごめん！
藤澤：っていうのもあるし！ 自分の内面的な部分も大事だなって。内側と向き合うことって、やっぱりすごく大事だなと思っていて。結局どんなことをやっていても、自分の内側の弱いところに負けそうになる瞬間が藤澤はあるから、内側を磨くことが今年とても大事なんじゃないかなと思って「内側」にしました！
大森：すごい素敵です！ ありがとうございます！
若井：すごいじゃん！
大森：ということで、（書き初めは）涼ちゃんと一緒じゃなかった（笑）！
若井：違ったな〜（笑）。
藤澤：早速（笑）！
大森：今年、3人揃うかなと思ったんだけどね〜！
若井：さすがにね！
――番組では他にも、大森と若井の書き初めを発表する場面もありました。
藤澤の書き初め「内側」
――番組では他にも、大森と若井の書き初めを発表する場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
