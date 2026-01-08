【トランプ2.0 現地リポート】

NY市長選に勝利したマムダニ氏は「大家の天敵」…挑むは15兆円の住宅革命

無名の泡沫候補から、トランプ大統領さえ警戒する民主社会主義のスターへ。

昨年11月の選挙でニューヨーク市長に当選したゾーラン・マムダニ氏が、1月1日に就任式を迎え、全米メディアが大きく報じた。

注目を集めたのは、就任式が2度行われたことだ。1度目は新年が明けた午前0時、市庁舎地下にある廃線の地下鉄ホームで、家族や限られた関係者だけが集う厳かな式典。そして、2度目は同日午後、市庁舎周辺の道路を封鎖し、数千人の市民が参加した「就任ブロックパーティー」だ。

ブロックパーティーとは、地域住民が主役の路上イベントだ。若者や労働者の支持で当選したマムダニ市長にふさわしい、市民参加型の就任式となった。

強風が吹き荒れ、体感温度は氷点下11度。それでも参加者は長い列をつくり、近隣のバーでは、多くがテレビ中継にクギ付け（写真）になった。

「彼が当選した時、本当にワクワクした。だからここで一緒に祝いたかった」と語るのは黒人の若者だ。

この1年、記者が取材した集会や抗議行動では高齢の白人が目立ち、若者やマイノリティーは少なかった。しかしこの日は世代も人種も入り交じり、多様性の街ニューヨークがようやく戻ってきた実感があった。南アジア系でイスラム教徒の34歳市長を、街全体で支える、そんな連帯と希望が会場を包んでいた。

式典には、バーニー・サンダースやAOC（アレクサンドリア・オカシオ・コルテス）らプログレッシブ（進歩主義）派の重鎮が登壇し、全米的な注目度の高さを物語った。

マムダニ市長は演説で、民主社会主義に基づく大胆な政策を約束。就任直後には、前市長が出したイスラエル擁護の行政命令を撤回するなど、スピーディーな滑り出しを見せている。

■「乳幼児保育の完全無償化」も公約に

家賃値上げ凍結などと並び最も注目されている公約が、乳幼児保育の完全無償化だ。全米で少子化が深刻になる中、その成否はニューヨークを超え、全米の視線を集めることになるだろう。

「こうした注目が、低迷する全米の左派や、政治に失望した若者層に勢いをもたらし、中間選挙にも影響するのでは」という声も聞かれた。

ニューヨーク発「アメリカの新たな実験」が、今始まった。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）