■これまでのあらすじ

ハンドメイドのヘアゴムをママ友や先生に売っていたら、園長から「園内での営利行為は禁止」と注意された真希子。みんなが喜んでいるから作ってあげていると思っている真希子は納得がいかない。そんな中、ママ友から「誰も買うなんて言ってない」「押し付けないで」とヘアゴムを返されてしまい…。



ママ友たちが私の作ったヘアゴムを返してきたのは出来栄えが気に入らなかったから…そうに決まってる。

もっといいものを作れば、きっとまた褒めてくれるはず。好みの色やデザインを選んでもらえるように数をたくさん作らないと。みんなに喜んでもらうためには、家事なんてしている場合じゃない…！制作に励んでいたら、夫は「ママ友に頼まれただけだろ」とバカにしてきました。私にとってハンドメイドは立派な仕事なのに…！そもそも、夫は私に興味がないんです。私がどんなにいいものを作っても褒めてくれた試しがないし、ヘアゴムのことだって、ママ友相手じゃ稼げるわけがないと見下しているに決まってる。ちゃんと稼げるようになれば、きっと夫だって私を見直してくれる。そのためにはSNSで宣伝するのが手っ取り早い…よね？

※この漫画は実話を元に編集しています

