ABEMA、ENHYPENチャンネルを期間限定開設『I-LAND』『EN-DRAMA』など【ラインナップ掲載】
「ABEMA」では、7人組グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、SUNGHOON、JAY、SUNOO、HEESEUNG、JAKE、NI-KI）とコラボしたHYBEオリジナルストーリーのアニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』の放送開始を記念し、9日からENHYPENチャンネルを期間限定で開設する。
【写真】カッコイイ…！ブラックコーデのHEESEUNG＆JAY
ENHYPENチャンネルでは、ENHYPENが誕生した超大型プロジェクト『I-LAND』やENHYPENが初めて演技に挑戦したウェブドラマ『EN-DRAMA』、25年以上に渡り世界142ヶ国で放送されている韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』のENHYPEN出演回に加え、迫力あるライブパフォーマンス映像、最大級のK-POPアワード『ゴールデンディスクアワード』を一部無料で順次届ける。
ラインナップは、以下の通り。
【ENHYPENチャンネル】
『I-LAND』
『ミュージックバンク』（Stray Kids、NCT 127、ENHYPEN）#1216（2024年7月26日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（ENHYPEN、NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER）#1229（2024年11月15日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（NCT DREAM、ENHYPEN、ILLIT）#1230（2024年11月22日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（ENHYPEN、TWS、izna）#1231（2024年11月29日韓国にて放送）
『EN-DRAMA』
『第36回 ゴールデンディスクアワード』
『第37回 ゴールデンディスクアワード』
『第39回 ゴールデンディスクアワード（DAY2）』
『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』in JAPAN 京セラドーム大阪
『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』in JAPAN 横浜アリーナ
ENHYPEN MV集
ENHYPENチャンネルでは、ENHYPENが誕生した超大型プロジェクト『I-LAND』やENHYPENが初めて演技に挑戦したウェブドラマ『EN-DRAMA』、25年以上に渡り世界142ヶ国で放送されている韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』のENHYPEN出演回に加え、迫力あるライブパフォーマンス映像、最大級のK-POPアワード『ゴールデンディスクアワード』を一部無料で順次届ける。
ラインナップは、以下の通り。
【ENHYPENチャンネル】
『I-LAND』
『ミュージックバンク』（Stray Kids、NCT 127、ENHYPEN）#1216（2024年7月26日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（ENHYPEN、NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER）#1229（2024年11月15日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（NCT DREAM、ENHYPEN、ILLIT）#1230（2024年11月22日韓国にて放送）
『ミュージックバンク』（ENHYPEN、TWS、izna）#1231（2024年11月29日韓国にて放送）
『EN-DRAMA』
『第36回 ゴールデンディスクアワード』
『第37回 ゴールデンディスクアワード』
『第39回 ゴールデンディスクアワード（DAY2）』
『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』in JAPAN 京セラドーム大阪
『ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’』in JAPAN 横浜アリーナ
ENHYPEN MV集