スイパラ、今だけ具沢山の「お雑煮」が食べ放題！夢の正月限定イベントは12日まで。

まだまだ正月気分を満喫したい......！ そんな皆さんに朗報です。

30種類以上並ぶスイーツにボリューム満点のフードメニューまで、お手頃価格でビュッフェを楽しめる「スイーツパラダイス」。

2026年1月1日から12日まで、正月期間限定のフードメニューとして「お雑煮」が登場。なんと、食べ放題で味わえます。

スイパラのお雑煮はひと味違う！

スイーツパラダイス公式Xでは、1月5日に実際のお雑煮の写真を公開。

かまぼこ、大根、人参、長ねぎ、お雑煮としては珍しい白玉など、鍋の中には具材がたっぷり。お玉ひとすくいで、見ても食べても満足度の高い内容です。

1月8日現在、投稿には2万件以上のいいねがつく反響ぶり。

SNSでは、

「スイパラにお雑煮あるらしくて神」

「美味しすぎて3杯たべた」

「これのためにスイパラ行きたい」

「まじで美味しかった」

などの声が寄せられています。

なお、期間中は豚汁の提供はありません。

お雑煮の提供は、なくなり次第終了。気になる人はお早めに。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）