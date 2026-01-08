カルディの全品10％オフ＆コーヒー豆特価セールが今年もスタート。1月8日以降の対象店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は1月8日時点で発表されている「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。

全品10％オフはアツい...まとめ買いのチャンス！

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

「売りつくしセール」は、全品が店頭表示価格から10％オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通りです。店舗によってセール内容は異なります。

【1月8日から12日】お客様感謝セール

・戸越銀座店

【1月9日から13日】売りつくしセール

・アトレ恵比寿店（1月14日から一時休業）

【1月15日から18日】お客様感謝セール

・玉川郄島屋S.C.店

【1月15日から19日】お客様感謝セール

・三井アウトレットパーク 木更津店

・なんばCITY店

・アピタ千代田橋店

近隣店舗でオトクに買い物を楽しめるチャンスかも......！ 今年もカルディのセール情報から目が離せません。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）