【大戸屋】3万食限定の「福アゲ三昧定食」が贅沢すぎる。アプリクーポンで「390円引き」になるよ。《1月8日から》

大戸屋は、2026年1月8日から「福アゲ三昧定食」を3万食限定で販売中です。

アプリ特典が必ず当たる「福アゲみくじ」付き

大戸屋は17年に創業60周年を迎える際に、1月8日（0108：おーとや）を「大戸屋・定食の日」として記念日登録したそうです。創業68年の感謝を込め、今年は特別なフライ3種盛り「福アゲ三昧定食」が登場します。

海老本来の旨みと、プリッとした食感を楽しめる「大海老フライ」、かにの旨みを閉じ込めた「濃厚かにクリームコロッケ」、デミソースで味わう「大葉とチーズの豚ヒレカツ」。大戸屋こだわりの3種が一度に味わえる贅沢なミックスフライ定食です。

アプリ特典が必ず当たる「福アゲみくじ」付きで、食事と一緒に新年の運試しも楽しめます。

定食価格は1880円、単品価格は1790円です。

また、「福アゲ三昧定食」がお得に楽しめる"390円引きクーポン"を、1月8日から13日まで公式アプリ限定で配信。クーポンを利用すると、1490円で定食が楽しめます。単品は割引の対象外で、期間中1回限り使用できます。

「福アゲ三昧定食」は3万食の数量限定のためなくなり次第終了です。「福アゲみくじ」の特典を受け取るには大戸屋アプリの会員登録が必要で、特典は各種（大吉・吉・小吉）1回のみ受け取ることができます。大吉は「500円引きクーポン」、吉は「アプリポイント 3pt」、小吉は「アプリポイント 1pt」です。大吉が当たったらラッキーですね。

なお、以下の店舗では「福アゲ三昧定食」の取り扱いがないので注意してください。

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

・イオンモール倉敷店

・半田市役所リコリス店

・イオンモール須坂店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部