１０日からの３連休は大荒れの天気となりそうです。新潟県では、１０日から１２日頃にかけて高波に、１１日は暴風に警戒してください。



また１２日頃は、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。



新潟地方気象台によりますと１０日は朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みで、その後１１日から１２日頃にかけては、強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の寒気が流れ込む見込みです。





新潟県では、１０日から１２日頃にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込みです。また１２日頃は山沿いでは大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、警報級の大雪となるおそれがあります。◆雪の予想・１０日午後６時から１１日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ５センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ５センチ中越 山沿い ４０センチ上越 平地 ５センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 ５センチ◆波の予想１０日に予想される波の高さ下越 ５メートル中越 ４メートル上越 ４メートル佐渡 ６メートル◆風の予想１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １２メートル （２５メートル）下越 海上 １７メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）新潟県では、１０日から１２日頃にかけて高波に、１１日は暴風に警戒してください。１２日頃は大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。※８日午後５時５分発表「高波と暴風及び大雪に関する新潟県気象情報」より