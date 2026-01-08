【特集】高清水ラグビースポーツ少年団が8年ぶり全国大会へ 原動力は…声を掛け合いラグビーを”とことん楽しむ”姿勢 秋田
小学生以下のラグビーチームの話題です。
秋田市を拠点に活動する高清水ラグビースポーツ少年団は、次の日曜日と月曜日に横浜市で開かれる全国大会に出場します。
8年ぶりにつかんだ全国への切符、その原動力となったのは声を掛け合い、ラグビーをとことん楽しむ姿勢でした。
■声を掛け合い生まれた団結力でつかんだ8年ぶりの全国切符
2026年最初の日曜日、正月休み返上でラグビーに取り組む子どもたちがいました。
秋田市などに住む小学生以下の子どもたち約50人が所属し、年齢ごとに3つのチームに分かれて練習に励んでいます。
ラグビーですが、同時に試合に出るのは9人。
広いフィールドで連携した動きが求められます。
5・6年生のチームは、“声を掛け合い楽しむこと”を特に大切にしてきました。
小林大選手
「やっぱり全員が声を出して支え合ってきたから生まれた団結力だと思います」
小松一紗選手
「トライをとられても声を出して仲間を励ました」
チームワークを磨き上げて臨んだ去年11月の東北大会、高清水ラグビースポーツ少年団はスピードを生かした攻撃を組み立て予選トーナメントを勝ち進むと決勝は逆転勝利。
8年ぶりに全国大会への切符をつかみました。
■攻撃の軸として活躍期待の6年生 ラグビーは生活の一部
東北大会の全試合に先発しチームを引っ張ったのが、6年生でバックスの吉田拳斗選手です。
165センチ78キロと恵まれた体格を生かしたタックルに…
ボールを持ち続けながらの推進力。
全国の舞台でも攻撃の軸として活躍が期待されています。
吉田拳斗選手
「体とパワーでアタック。アタックが強みです」
小学校に入ってほどなくラグビーを始めた吉田選手。
自宅がある男鹿市から毎週末、練習に参加しています。
この日は、にかほ市との往復で3時間余りの移動でしたが…
柴田光太郎アナウンサー
「ここは何ですか？」
吉田拳斗選手
「僕の家の倉庫です」
柴田アナ
「これから何するんですか？」
吉田選手
「ラグビーやります。ラグビーの大切な筋トレとかやります」
柴田アナ
「家帰らないの？」
吉田選手
「いや、もうちょっとしたら帰ると思います」
毎日、欠かさず行っているという自主練習。
地元・男鹿市の中学校でラグビーに打ち込む兄・愛斗さんとともに技術を高め合ってきました。
柴田アナ
「拳斗さんのラグビーの熱意、愛斗さんとどちらが強い？」
兄・愛斗さん
「僕っすね」
拳斗選手
「俺の一個上ですね、ラグビーへの愛は多分俺の一個上っす」
柴田アナ
「そこは負けるの！？」
拳斗選手
「いや、勝ちに行きます」
吉田選手にとってラグビーは生活の一部となっています。
■「試合でも楽しく」全国の舞台で躍動を
一緒に力をつけてきたチームメイトと共に躍動を。
このメンバーで初めて挑む全国大会は横浜市が舞台です。
吉田拳斗選手
「まずは1勝、1勝してベスト8目指します」
髙橋快知主将
「練習から常に楽しくやっているので試合でも楽しくやりたいです」
高清水ラグビースポーツ少年団の初戦は11日日曜日。
関西大会を勝ち上がった伊丹ラグビースクールとぶつかります。
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
東北から出場するのは高清水ラグビースポーツ少年団1チームです。
勝ち負けはつきますが、選手たちにはまずは全力でラグビーを楽しんできてほしいですね。