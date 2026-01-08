Æ£°æÎ®À±¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¥Ð¥Ç¥£¤Ë¡¡¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡1·î10Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¼ç±é¡¦Æ£°æÎ®À±¤ò»£±Æ¡¡¡Ö¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¤¬2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£WEST.¤ÎÆ£°æ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢¾¾²¼Í³¼ù¡¢ÉðÅÄÎèÆà¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ÁðÀîÂóÌï¡¢¸Å²°Ï¤ÉÒ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»ÀäÄº¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎºÇÃæ¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¡£°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆÇ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ºÊ¤Î¿ÆÍ§¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº»Ìé¹á¤Î¶ÃØ³¤Î²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¼¹È¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¶¯¤¯Êú¤¤«¤«¤¨¤ëÏÂ¿Ã¤È¡¢¤È¤â¤ËÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¤¬ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¹Í»¡¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë