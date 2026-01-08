FUJIBASEが、ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系）の主題歌「yosuga」を収録した4thシングル『Wither / yosuga』を、1月16日0時に配信リリースする。

今作は2曲入りシングルとなり、FUJIBASEがそれぞれ異なるテーマのもと、自身の内面と向き合いながら制作した大事な楽曲だという。曲作りにおいて常に新たな表現へのチャレンジを重ねる中で、自身の作品における本質とは何かを問い続け、その過程で生まれた思いが楽曲に刻み込まれている。2曲のどちらとも、FUJIBASEにとって欠かすことのできない大切な作品として生み出された。

「Wither」は、自らの存在意義をひたすら自問自答し続けることをテーマに制作されており、楽曲のモチーフである“花”を何のメタファーとして捉えるか、何を思い描いて表現するかは、リスナーそれぞれに委ねられている。曲調は、FUJIBASE自身のルーツの一つであるオルタナティブロックなどのサウンドをベースにしつつ、FUJIBASEの新たな世界観をどのように広げられるかを模索しながら制作された。

「yosuga」は、FUJIBASEが主題歌を担当するドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲。タイトルの「yosuga」には、“頼りになる手段”と“心の拠り所”という2つの意味が込められており、“心の拠り所を守るために”人が思わず使ってしまう頼みの綱としての“嘘”をテーマとして制作された。また、1対1の人間関係をベン図のように重ね合わせて、そこでどんな種類の嘘がどんな瞬間に生まれるのかという関係性の機微が、歌詞に表現されている。

なお同シングルは、本日1月8日よりリリースに先駆けて音楽配信サービス Apple Music／Spotifyでの事前登録も開始している。

