熊谷組<1861.T>はこの日の取引終了後、２６年３月期の連結純利益予想を１５４億円から１８５億円（前期比９７．８％増）へ上方修正すると発表した。期末配当予想も２０円から２５円に引き上げた。



資本・業務提携を結ぶ住友林業<1911.T>との間で資本効率の向上を目指し、互いに保有株を一部売却する予定であり、これに伴い投資有価証券売却益が発生するため。なお、住友林側は１１４７万３４００株（オーバーアロットメント含む）を上限として熊谷組株を売却する見通し。



このほか、あわせて取得上限３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．７％）、または３５億円とする自社株買いの実施を明らかにした。期間は１月３０日～３月３１日。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



