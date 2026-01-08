2月13日に日米同時公開される、クリス・ヘムズワース、マーク・ラファロら共演作『クライム101』の特別映像と日本版本ポスターが公開された。

本作は、ベストセラー作家ドン・ウィンズロウの原作小説を映画化したクライムアクションスリラー。アメリカ西海岸線を走るハイウェー101号線上で、数百万ドルの宝石が消える強盗事件が多発。4年間にも及ぶデーヴィスの犯行は一切のミスがなく完璧だったが、人生最大の大金を得るために高額商品を扱う保険会社に勤めるシャロンに接触し、共謀を持ちかけたことから思わぬ綻びを見せ始める。1100万ドル（約16億円）の宝石をターゲットに、シャロンとの裏取引は成功したかのように見えたが、犯罪組織からの追跡や警察内部の陰謀、そしてルー刑事の執拗な捜査網にそれぞれの思惑が絡み合い、デーヴィスの完璧だった犯罪計画とルールが崩れていく。

監督・脚本を務めるのは、『アメリカン・アニマルズ』のバート・レイトン。主演のヘムズワースとラファロは『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来の共演で、強盗と刑事の息詰まる対決を体現している。そのほか、ハル・ベリー、バリー・コーガン、モニカ・バルバロ、コーリー・ホーキンズ、ジェニファー・ジェイソン・リー、ニック・ノルティらが共演に名を連ねている。

新たに公開された特別映像では、ヘムズワース、ラファロ、ベリーらが『クライム101』の本編映像やメイキング映像を交えながら見どころを解説している。完全犯罪を行う強盗デーヴィス役のヘムズワースが、「刑事、保険ブローカー、宝石泥棒」と登場人物を紹介しつつ、「豪華なアクションとカーチェイス、そして大スクリーンを想定した構成で、刺激と興奮の連続だ。アクションが見どころだが、緻密に描かれた人間ドラマでもある」と豪華な車やバイクのカーチェイス映像とともに本作の見どころを熱く語る。そして「重なることのなかった彼らの世界が交差する」とベリーが語る通り、デーヴィスと手を組む高額商品を扱う保険会社に勤めるシャロンとの出会いが完璧だったデーヴィスの犯行に、予定外の展開が生まれる。「物語が交錯し、手に汗握る追走劇が始まる」と執拗に“姿なき”犯罪者を追うルー刑事役のラファロがストーリーを締める。さらに、見どころポイントとして「ワイルドな強盗シーン」を挙げ、デーヴィスが目出し帽や時にはサングラスのみで、拳銃片手に強盗をする映像も映し出されている。

あわせて公開された日本版本ポスターでは、LAのネオンを背景に、ピストルを手に持つシリアスな表情のデーヴィスの様子とともに、「痕跡0の＜完全犯罪＞事件は必ず、ロサンゼルス国道101号線で起きる。」というコピーが添えられている。（文＝リアルサウンド編集部）