東京証券取引所が８日に発表した１２月第５週（１２月２９～３０日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１４９億８７９９万円と３週連続の売り越しとなった。前週は２１０億３２９７万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２２０４億円の売り越し。現物・先物の合計では２３５４億円と２週ぶりで売り越した。前週は１１９５億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は１８４６億８４３４万円と２週ぶりの買い越し。信託銀行は１７５億４２９１万円と２週連続で買い越した。事業法人は１３８億７９７３万円と１４連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで４１０円（０．８％）下落している。



出所：MINKABU PRESS