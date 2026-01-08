気象庁によりますと、あさって（10日）は低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進み、前線が北～西日本を通過します。このため、西日本～東日本の日本海側を中心に「非常に強い風」が吹き、大荒れや大しけとなるところがあるということです。

【画像をみる】今季“最強寒波”が3連休・成人の日にやってくる→日本海側では大雪・吹雪に警戒 近畿・中国・四国・九州の西日本の平野部でも降雪のおそれ 雪雨シミレーション

向こう5日間の雪と雨のシミレーションでは、10日～の3連休、日本海側を中心に大雪のおそれがあり、移動する際など注意が必要です。また、西日本の広い地域で降雪の予想となっています。

【画像①】はあさって（10日）午前9時の予想天気図です。

気象庁によりますと、きょう（8日）は気圧の谷が北～東日本を通過し、冬型の気圧配置はあす（9日）はじめにかけて続き、広い範囲で気圧の傾きが大きく、雪を伴いやや強い風や強い風が吹き、波が高く大しけのところがあるということです。

気象庁によりますと、9日は北日本を中心に気圧の傾きが大きく、南西諸島と北日本は気圧の谷の影響を受けます。全国的に9日にかけて強風や風雪、高波に注意が必要だということです。東日本では9日にかけて、大雪による交通障害に警戒、着雪やなだれに注意が必要だとしています。

気象庁によりますと、10日は東～西日本では暴風や高波に警戒、北日本では強風や高波に注意・警戒。北～西日本では落雷や突風、降ひょう、急な強い雨、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だということです。

今後の気象情報に注意してください。