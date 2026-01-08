（台北中央社）台湾が米国から購入し、引き渡しが待たれる戦闘機F16V（ブロック70）について、顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は8日、米国で56機が組み立て中だと明らかにした。 試験飛行も進んでいるという。



立法院（国会）外交・国防委員会で述べた。組み立てが進む56機は、うち46機が単座機で、10機が複座機だと説明した。



空軍司令部参謀長の李慶然中将は、昨年末には初号機の地上滑走、初飛行が行われたと報告。現在も試験飛行が進められていると話した。



顧氏は、初号機の試験飛行は項目が多く複雑だとしつつ、順調に進めば、2号機以降は試験が加速する見通しだとの見解を示した。



米政府は2019年、台湾への「ブロック70」66機の売却を決定。調達総額は約2472億台湾元（約1兆2400億円）で、26年末までの引き渡し完了を予定していた。



（游凱翔、呉書緯／編集：楊千慧）