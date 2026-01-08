今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第69回（2026年1月8日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブン、日本の建前文化が理解できない

三之丞（板垣李光人）問題で不機嫌なヘブン（トミー・バストウ）。

「今日のお帰りはいつも通りですかね」とトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が聞いても無視。

三之丞が何かを隠しているとヘブンは思っている。

気を利かせた錦織（吉沢亮）が学校でヘブンに事情を話す。

トキが松野家と雨清水家、2つの家のお金を工面していたと知ったヘブンだが、なぜそれを夫になった自分に隠すのかわからない。

錦織は、それが日本特有の文化「建前」であると説明する。

「建前」とは本当のことを語らないことで「相手と良い関係を築こうとする日本の文化」だ。

「おトキさんあなたとうまくやりたい。だから隠し事をしています」

きっといつか話してくれるまで待ってあげてくださいと錦織は言うが、ヘブンは理解できないようだ。

一難去ってまた一難。本音を語らない日本の建前文化にヘブンは悩む。

外国人は自分の意見をはっきり言う人が多く、日本人は意見を言わないことが多い。

ただ、建前は、黙っていることではなく、本音を隠すために言う無難なことなので、トキのように何も言っていないことを建前の文化と、ヘブンに教えるのは、いかがなものだろうか。

例えば、トキが三之丞は会社の社長をやっていて、家庭生活はひじょうに円満で、松野家との関係も良好である、みたいなことをヘブンに話しているとか、すでにヘブンのことも話していて、好意的に受け止めてもらっているなどと話していれば、それは建前とされるかもしれないが。

そういう意味でも日本語というか言葉って難しいなあと思っていると、雨清水家で本音と建前劇場が行われる。

